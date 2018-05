ULTIMA ORA | Reactia comandantului CSA dupa lovitura data lui Becali! Ce mesaj i-a transmis lui Talpan si ce urmeaza pentru CSA si FCSB

Cristian Petrea, comandantul CSA Steaua, a tinut sa il felicite pe Florin Talpan, cu care a avut un conflict in trecut, dupa ce ICCJ a decis sa ii dea castig de cauza Armatei din lupta cu Becali.

Inalta Curte de Casatie si Justitie i-a dat castig Armatei in procesul contra lui Becali, in care cele doua parti s-au luptat pe denumirea "Steaua".

Cristian Petrea, comandantul CSA Steaua, a vorbit si el despre verdict si a tinut sa il felicite pe Florin Talpan.

"Decizia de astazi a instantei este una logica si fireasca, in continuarea celorlalte decizii luate incepand cu decembrie 2014. Nu am avut foarte mari emotii, pentru ca marca Steaua a apartinut intotdeauna clubului sportiv.

Il felicit pe aceasta cale pe domnul colonel Florin Talpan si il asigur de tot sprijinul nostru in demersurile sale viitoare, din procesele in care este implicat clubul sportiv. Asa cum spune si decizia, cei de la FCSB si domnul Becali nu mai au nicio cale de atac in Romania", a spus Petrea, citat de Fanatik.

In aceste conditii, Becali a pierdut definitiv orice drept de a mai utiliza marca Steaua si singura cale pentru ca echipa sa sa revina la aceasta denumire este aceea de a face pace cu Armata.

Pe de alta parte, ambitiile celor de la CSA Steaua tin acum de promovarea echipei din liga a patra.