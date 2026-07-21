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Spania a câștigat Cupa Mondială 2026. A învins Argentina, iar Messi a început să plângă

Spania a scris istorie la Cupa Mondială din 2026 și a câştigat al doilea său titlu din istorie, după ce a învins Argentina în prelungiri, după 0-0 la finalul celor 90 de minute. S-a impus în reprizele adiționale.

Golul de titlu mondial s-a marcat în minutul 106, când Pedro Porro a trimis o centrare în careu, Nico Williams a întors cu capul, iar Ferran Torres a şutat sub transversală.

Messi și Argentina au pierdut Cupa Mondială în fața selecționatei din Spania

Spania a fost echipa mai bună pe tot parcursul turneului, în timp ce Argentina a produs câteva reveniri epice, reuşind un parcurs remarcabil, cu a şaptea sa finală de Cupă Mondială, care a încununat cariera remarcabilă a legendarului Lionel Messi, care a fost motorul selecţionatei Albiceleste până în finală.

Ratarea titlului de către selecționata lui Messi l-a făcut pe Richarlison să explodeze de bucurie! Brazilianul legitimat la Tottenham, care a ratat turneul final, nefiind convocat, a făcut, la propriu, tumbe prin casă și s-a bucurat de faptul că Argentina a ratat victoria.