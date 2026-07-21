VIDEO Messi plângea, Richarlison făcea tumbe! Momente incredibile oferite de brazilian

Messi plângea, Richarlison făcea tumbe! Momente incredibile oferite de brazilian CM 2026
SPORT.RO
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Richarlison, moment surprinzător.

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CM 2026messiRicharlisonArgentinaCupa Mondiala
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Lionel Messi - galerie foto

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  • Spania a câștigat Cupa Mondială 2026. A învins Argentina, iar Messi a început să plângă

Spania a scris istorie la Cupa Mondială din 2026 și a câştigat al doilea său titlu din istorie, după ce a învins Argentina în prelungiri, după 0-0 la finalul celor 90 de minute. S-a impus în reprizele adiționale.

Golul de titlu mondial s-a marcat în minutul 106, când Pedro Porro a trimis o centrare în careu, Nico Williams a întors cu capul, iar Ferran Torres a şutat sub transversală.

Messi și Argentina au pierdut Cupa Mondială în fața selecționatei din Spania

Spania a fost echipa mai bună pe tot parcursul turneului, în timp ce Argentina a produs câteva reveniri epice, reuşind un parcurs remarcabil, cu a şaptea sa finală de Cupă Mondială, care a încununat cariera remarcabilă a legendarului Lionel Messi, care a fost motorul selecţionatei Albiceleste până în finală.

Ratarea titlului de către selecționata lui Messi l-a făcut pe Richarlison să explodeze de bucurie! Brazilianul legitimat la Tottenham, care a ratat turneul final, nefiind convocat, a făcut, la propriu, tumbe prin casă și s-a bucurat de faptul că Argentina a ratat victoria.

Richarlison, tumbe prin casă după ce Argentina a pierdut CM

Richarlison a văzut finala de acasă, echipat cu o pereche de pantaloni scurți cu sigla selecționatei Braziliei, iar videoclipul a apărut în spațiul public și a devenit viral.

Reamintind, Richarlison a fost golgheterul Braziliei la Cupa Mondială 2022, dar fost sărit din schemă de Carlo Ancelotti când a venit vorba de alcătuirea lotului pentru întrecerea finală din 2026.

Conform informațiilor apărute în Brazilia în momentul în care au fost anunțate convocările pentru 2026, se pare că mai multe rapoarte au sugerat că performanțele internaționale ale lui Richarlison nu au reușit să atingă același nivel, în timp ce adversarii de pe post au dat un randament superior.

În cele din urmă, Ancelotti a decis să meargă pe alte variante.

AICI VIDEO cu Richarlison

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