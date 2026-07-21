GALERIE FOTO Ilie Năstase, la fel ca John McEnroe: singurul jucător de care sunt „îndrăgostiți” în tenisul actual

Ilie Năstase, la fel ca John McEnroe: singurul jucător de care sunt „îndrăgostiți” în tenisul actual Tenis
Marcu Czentye
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Ilie Năstase a dezvăluit numele tenismenului de care este „îndrăgostit.”

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John McEnroeCarlos AlcarazTenis ATPIlie Nastase
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Ilie Năstase a împlinit 80 de ani, dar urmărește în continuare cu atenție activitatea desfășurată în circuitul de elită al tenisului masculin.

Primul număr unu ATP din istorie a mărturisit că are același jucător preferat pe care îl îndrăgește și un alt fost multiplu campion de Grand Slam, John McEnroe: Carlos Alcaraz.

Ilie Năstase, „îndrăgostit” de Carlos Alcaraz

Năstase nu s-a ferit de cuvinte mari și s-a declarat „îndrăgostit” de Alcaraz, însă nu doar din punctul de vedere al stilului de joc; cel mai bun tenismen pe care l-a dat România vreodată se declară cucerit de persoana Carlos Alcaraz, o fire puternică și optimistă, din perspectiva lui Năstase.

„Sunt îndrăgostit de Alcaraz. Nu e vorba doar despre stilul de joc; îl plac fiindcă mereu are un zâmbet pe față, indiferent de ceea ce se întâmplă pe teren. E cel mai bun exemplu al iubirii pentru sport.

Chiar și acum, vin către mine părinți de copii care joacă tenis și îmi spun: 'suntem mulțumiți, deoarece copiilor le place.' Le răspund așa: 'dacă doar le place, probabil că nu vor ajunge campioni. Trebuie să iubească sportul, iar, după, e posibil să poată construi ceva,' a punctat Ilie Năstase, într-un interviu acordat publicației italiene, Gazzetta dello Sport.

Ilie Năstase

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McEnroe a recunoscut pentru Sport.ro că Alcaraz are un voleu mai bun decât al său

Faimos în lumea tenisului pentru serviciul-voleu, John McEnroe a recunoscut, într-un interviu acordat în exclusivitate Sport.ro, că jucătorul spaniol îi este superior, în abilitatea de a reuși această lovitură.

Întrebat dacă vede voleul lui Carlos Alcaraz ca fiind mai bun decât voleul de care erau capabili John McEnroe sau Roger Federer, la cel mai bun nivel, tenismenul american legendar a replicat surprinzător pentru Sport.ro: „Da. Urăsc să spun asta...,” a replicat savuros John McEnroe, lăsând intenționat câteva secunde de tăcere înainte și după aceste cuvinte.

Din circuitul feminin, John McEnroe a evidențiat-o pe Karolina Muchova în lovitură considerată drept cea mai dificilă din tenis.

Jucătoarea cehă, care a pierdut finala Wimbledon 2026 în fața Lindei Noskova, a fost lăudată de John McEnroe: „Îmi place voleul Muchovei. Cred că e foarte iscusită la voleuri,” a adăugat expertul Eurosport, John McEnroe.

John McEnroe a câștigat șase din cele nouă meciuri directe jucate cu Ilie Năstase. Cele mai importante confruntări, derulate în semifinalele turneelor de la Virginia Beach și Forest Hills, în 1977, respectiv 1978, au fost câștigate însă de fostul tenismen român.

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