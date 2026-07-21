Ilie Năstase a împlinit 80 de ani, dar urmărește în continuare cu atenție activitatea desfășurată în circuitul de elită al tenisului masculin.

Primul număr unu ATP din istorie a mărturisit că are același jucător preferat pe care îl îndrăgește și un alt fost multiplu campion de Grand Slam, John McEnroe: Carlos Alcaraz.

Ilie Năstase, „îndrăgostit” de Carlos Alcaraz

Năstase nu s-a ferit de cuvinte mari și s-a declarat „îndrăgostit” de Alcaraz, însă nu doar din punctul de vedere al stilului de joc; cel mai bun tenismen pe care l-a dat România vreodată se declară cucerit de persoana Carlos Alcaraz, o fire puternică și optimistă, din perspectiva lui Năstase.

„Sunt îndrăgostit de Alcaraz. Nu e vorba doar despre stilul de joc; îl plac fiindcă mereu are un zâmbet pe față, indiferent de ceea ce se întâmplă pe teren. E cel mai bun exemplu al iubirii pentru sport.

Chiar și acum, vin către mine părinți de copii care joacă tenis și îmi spun: 'suntem mulțumiți, deoarece copiilor le place.' Le răspund așa: 'dacă doar le place, probabil că nu vor ajunge campioni. Trebuie să iubească sportul, iar, după, e posibil să poată construi ceva,' a punctat Ilie Năstase, într-un interviu acordat publicației italiene, Gazzetta dello Sport.