După opt sezoane petrecute la Los Angeles Lakers, superstarul american a devenit liber de contract, după cum Sport.ro v-a prezentat aici.

Potrivit presei americane, „The Decision 2.0” este tot mai aproape, iar agentul Rich Paul a confirmat că baschetbalistul are deja toate informațiile necesare și urmează să aleagă noua destinație.

Cinci echipe se luptă pentru LeBron James

Conform jurnalistului Chris Haynes, LeBron James se află într-o perioadă de reflecție, iar cinci francize sunt considerate favorite pentru a obține semnătura celui mai bun marcator din istoria NBA:

Cleveland Cavaliers

Miami Heat

Philadelphia 76ers

Golden State Warriors

Minnesota Timberwolves

LeBron James a petrecut opt sezoane la Los Angeles Lakers, perioadă în care a cucerit titlul NBA din 2020 și a continuat să stabilească record după record.

Ajuns la 41 de ani, „Regele” nu ia în calcul retragerea și este pregătit să dispute al 24-lea sezon din carieră, după cum site-ul nostru v-a dezvăluit aici.