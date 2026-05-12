Los Angeles Lakers şi-a încheiat sezonul în liga profesionistă nord-americană de baschet (NBA), fiind eliminată în semifinalele Conferinţei de Vest de Oklahoma City Thunder, campioana en-titre, care a câştigat seria cu scorul general de 4-0, informează AFP.

Oklahoma City Thunder - Los Angeles Lakers 4-0 la general, LeBron James a înscris 24 de puncte în ultimul meci

Luni, în meciul al patrulea, Oklahoma City Thunder s-a impus 115-110, în California, şi va întâlni în finala Conferinţei învingătoarea din cealaltă semifinală, San Antonio Spurs - Minnesota Timberwolves (2-2).

Superstarul LeBron James, autor a 24 de puncte în acest meci, îşi încheie al 23-lea sezon din NBA fără un nou contract şi fără să-şi fi tranşat viitorul.

Cvadruplul campion al NBA, care a disputat 302 meciuri din faza play-off, nu a prezentat o dată privind retragerea sa din activitate la vârsta de 41 de ani.

Legenda baschetului deţine deja nenumărate recorduri, în special numărul emblematic de puncte marcate, detronându-l pe Kareem Abdul-Jabbar în 2023.

Pentru Oklahoma City Thunder, starul canadian Shai Gilgeous-Alexander, MVP-ul din 2025 (cel mai bun jucător al sezonului regular) a fost din nou decisiv, cu 35 puncte.

Cleveland Cavaliers, la egalitate cu Detroit Pistons

În Conferinţa de Est, Cleveland Cavaliers a trecut cu 112-103 de Detroit Pistons şi a restabilit egalitatea la general în seria semifinală, 2-2.

James Harden a înscris 24 puncte şi a dat 11 pase decisive, în timp ce Donovan Mitchell a adăugat 21 puncte pentru Cavaliers, informează Agerpres.

Meciul al cincilea al seriei este programat miercuri la Detroit.

Întâlnirile se dispută după sistemul cel mai bun din şapte partide.

Ce a declarat LeBron James după eliminarea din play-off-ul NBA

„Nu ştiu ce-mi rezervă viitorul”, a spus LeBron James.

„Înfrângerea este încă recentă. Voi face un pas înapoi, voi vorbi cu familia mea, voi face nişte analize şi, când va veni momentul, veţi şti ce am decis”, a spus „Regele”, care este liber de contract în această vară, într-o conferinţă de presă, conform news.ro.

„Încă iubesc jocul”, a reiterat James, pentru care „procesul, antrenamentul” este „mai important decât rezultatul”. Dar „ce aş câştiga de pe urma unui alt titlu?”, a adăugat el. „Am dat totul pe teren. Am controlat ce am putut şi pot părăsi terenul ştiind că sunt complet concentrat asupra sarcinii pe care o am, chiar dacă urăsc să pierd. Am încercat să-i conduc pe băieţi. Am eşuat, dar nu văd absolut deloc acest sezon ca pe o dezamăgire.”