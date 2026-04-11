Vedeta echipei Los Angeles Lakers, LeBron James, a devenit al patrulea jucător din istoria NBA care a înregistrat 12.000 de pase decisive în carieră, graţie celei de-a doua pase decisive din primul sfert al meciului de vineri seara, disputat pe teren propriu împotriva echipei Phoenix Suns.

Pasa decisivă cu numărul 12.000 a venit când James a recuperat în zona defensivă şi a aruncat către cealaltă parte a terenului. Deandre Ayton a prins mingea peste Collin Gillespie, care era mai mic, şi a marcat cu 7:49 rămase din sfert.

Fostul star al Utah Jazz, John Stockton, este liderul all-time cu 15.806 pase decisive în carieră. Chris Paul (12.552), care s-a retras recent, este al doilea, iar Jason Kidd (12.091) ocupă locul al treilea.

James, în vârstă de 41 de ani, l-ar depăşi cu siguranţă pe Kidd dacă se va întoarce în sezonul viitor. Şansele de a-l ajunge din urmă pe Paul vor depinde de starea sa de sănătate şi de numărul de meciuri pe care le va juca.

James avea o medie de 7,1 pase decisive pe meci înaintea partidei de vineri, iar această întâlnire marchează a 59-a sa apariţie din sezonul 2025-26.

În cariera sa, James are o medie de 7,4 pase decisive pe meci, informează news.ro.