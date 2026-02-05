Anthony Davis, unul dintre jucătorii importanţi ai NBA, a fost transferat de Dallas la Washington într-o tranzacţie care a implicat opt jucători şi cinci viitoare alegeri în draft, miercuri, în ajunul închiderii transferurilor, potrivit postului de televiziune ESPN.

Anthony Davis, prima alegere a draftului din 2012, fusese deja transferat în februarie anul trecut de Los Angeles Lakers la Dallas, în schimbul lui Luka Doncic, un transfer care a făcut valuri în ligă, slovenul fiind considerat până atunci pilonul francizei texane.

Anthony Davis, OUT! Adus în locul lui Doncic, a fost cedat după doar un an

Potrivit ESPN, Mavericks i-au trimis de data aceasta la Wizards pe Anthony Davis, precum şi pe Jaden Hardy, D'Angelo Russell şi Dante Exum, în schimbul lui Khris Middleton, AJ Johnson, Malaki Branham, Marvin Bagley III, precum şi două alegeri în prima rundă şi trei alegeri în a doua rundă a draftului.

Acest schimb permite Dallasului să recupereze o primă alegere pentru draftul din iunie, precum şi o primă alegere pentru draftul din 2030, plus alegeri din runda a doua în acest an, în 2027 şi 2029.

Este al doilea transfer important în două zile în NBA, după cel al lui James Harden marţi, care a trecut de la Los Angeles Clippers la Cleveland Cavaliers. Alte nume mari ar putea, de asemenea, să-şi facă bagajele înainte de termenul limită pentru transferuri de joi, printre care Giannis Antetokounmpo şi Ja Morant, de la Memphis.

Anthony Davis, în vârstă de 32 de ani, a avut o carieră marcată de accidentări în ultimii ani. În acest sezon, el a înregistrat în medie 20,4 puncte, 10,7 recuperări, 2,6 pase decisive şi 2,3 blocaje pe meci cu Dallas, scrie news.ro.