Parcul Drumul Taberei se transformă într-un uriaș teren de joacă urban la BCR Sport Arena Streetball 2026

Parcul Drumul Taberei se transformă într-un uriaș teren de joacă urban la BCR Sport Arena Streetball 2026 Baschet
Alexandru Hațieganu
Data publicarii:
Data actualizarii:

Între 8 și 10 mai, Parcul Drumul Taberei devine locul de întâlnire pentru sport, familie, entertainment, muzică și energie urbană.

TAGS:
3 la 3Drumul Tabereibaschet 3x3sport arena streetball
Din articol

Mai multe sporturi, mai multe zone de distracție și relaxare și mai multe moduri de a petrece un weekend plin de activități în aer liber, cu experiențe dedicate întregii familii. BCR Sport Arena Streetball – festival de sport urban este gata de start, iar primul turneu al anului are loc în Parcul Drumul Taberei, în weekend-ul 8-10 mai.  

Născută din pasiunea pentru baschetul 3x3, seria de evenimente BCR Sport Arena Streetball își continuă evoluția către un format mai amplu: un festival de sport urban, deschis atât celor care vin pentru competiție, cât și celor care își doresc un weekend activ în aer liber.

Terenurile de sport sunt deja amenajate în Parcul Drumul Taberei și pot fi folosite gratuit de către comunitate. 

Baschet și acrobație

Competiția oficială de baschet 3x3 va da în continuare ritmul festivalului, aducând în centrul atenției formatul simplu și dinamic al acestei discipline care va fi prezentă la Jocurile Olimpice pentru a treia oară la ediția Los Angeles 2028. 

Baschetbaliștii acrobați de la trupa slovenă Dunking Devils, cu spectacole pe întreg cuprinsul globului, vin în Parcul Drumul Taberei cu un mix exploziv de baschet, adrenalină și entertainment. Spectacolul dintre meciuri va fi completat de către artiști ai Circului Metropolitan București, majorete și trupe de dans. 

Kendama Romania Showdown

Sâmbătă 9 mai, festivalul de sport urban BCR Sport Arena Streetball, desfășurat în Parcul Drumul Taberei din Sectorul 6, va găzdui un spectaculos eveniment dedicat culturii și sportului kendama: „Kendama România Bucharest – Showdown”. 

Publicul va avea ocazia să descopere kendama la cel mai înalt nivel alături de invitați internaționali și sportivi de elită ai scenei mondiale. Vor fi prezenți Miguel De La Torre – unul dintre cei mai apreciați și premiați jucători americani de kendama, Edwin Tickner (E.T) – clasat pe locul 6 în clasamentul mondial oficial și considerat una dintre cele mai influente personalități din comunitatea internațională precum și câțiva dintre cei mai buni performeri din România, precum Andrei Goia, Cojo, Reny sau Braso. 

Experiență de familie

Evenimentul este gândit ca o experiență pentru întreaga familie iar cei prezenți vor putea descoperi și participa la activități sportive, provocări atletice pentru copii și adulți, zone interactive de gaming și tehnologie, spații de relaxare și se vor putea delecta cu muzică non-stop. Conceptul este simplu: nu trebuie să fii sportiv de performanță pentru a te bucura de eveniment — trebuie doar să vii, să încerci, să te miști și să simți vibe-ul de festival alături de comunitate.

„BCR Sport Arena Streetball rămâne construit în jurul baschetului 3x3, care este ADN-ul nostru, dar în 2026 vrem să ducem experiența și mai departe. Ne dorim ca evenimentele noastre să fie locuri în care oamenii vin pentru sport, dar rămân pentru atmosferă, pentru comunitate și pentru bucuria de a petrece timp activ în aer liber alături de prieteni și de familie”, a declarat Vlad Constantinescu, coordonatorul evenimentului.

Accesul la festival și la toate activitățile dedicate publicului este liber, iar participarea în competiția oficială de baschet 3x3 se face pe bază de înscriere, cu taxă de participare. Toate detaliile legate de înscriere se găsesc pe site-ul oficial 3la3.ro. 

BCR Sport Arena Streetball – Festival de sport urban este organizat cu sprijinul Primăriei Sectorului 6 și susținut de: BCR, Mastercard, BCR Leasing, Regina Maria, Nike, Horizon, Popeyes, vitamin aqua, Kandia, BCR Asigurări, Ideal Board Games, Porsche Inter Auto și Federația Română de Baschet. Radioul oficial al competiției este Kiss FM. 

  • Bcr sport arena streetball 2026 008jpg
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Despre Sport Arena Streetball

Sport Arena Streetball este una dintre cele mai importante platforme de baschet 3x3 și sport urban din România, cu o istorie construită în jurul competițiilor de streetball, al comunității și al promovării sportului în aer liber. De-a lungul a peste 20 de ani, evenimentele Sport Arena Streetball au adus împreună zeci de mii de jucători și spectatori, contribuind la dezvoltarea culturii sportului urban și a baschetului 3x3 nu doar în România ci și pe întreg cuprinsul globului, cu un impact major asupra evoluției acestei discipline. Sport Arena Streetball are în portofoliu peste 500 de evenimente organizate, în 30 de țări, pe cinci continente. 

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Nicușor Dan, prima reacție după căderea Guvernului: O decizie democratică. Încep negocierile pentru formarea unui nou guvern
Nicușor Dan, prima reacție după căderea Guvernului: O decizie democratică. Încep negocierile pentru formarea unui nou guvern
ARTICOLE PE SUBIECT
Baschet 3x3: Medaliații olimpici de la Paris 2024 se reunesc la București, într-un super show, la ParkLake Shopping Center
Baschet 3x3: Medaliații olimpici de la Paris 2024 se reunesc la București, într-un super show, la ParkLake Shopping Center
Final epic al sezonului 2025 BCR Sport Arena Streetball Sportivi de legendă, actori sau cântăreți și-au dat întâlnire pe terenul de baschet
Final epic al sezonului 2025 BCR Sport Arena Streetball Sportivi de legendă, actori sau cântăreți și-au dat întâlnire pe terenul de baschet
O clădire istorică din București devine centru al sportului urban. Finala BCR Sport Arena Streetball
O clădire istorică din București devine centru al sportului urban. Finala BCR Sport Arena Streetball
Baschet 3x3 | Campionii olimpici se impun la București în primul turneu FIBA 3x3 World Tour găzduit de capitala României
Baschet 3x3 | Campionii olimpici se impun la București în primul turneu FIBA 3x3 World Tour găzduit de capitala României
Cine a întors scaunul lui Theo Rose pe terenul de baschet? Super show și momente emoționante la BCR Sport Arena Streetball pe terenurile din Parcul Liniei
Cine a întors scaunul lui Theo Rose pe terenul de baschet? Super show și momente emoționante la BCR Sport Arena Streetball pe terenurile din Parcul Liniei
Final festiv la BCR Sport Arena Streetball 2024: Andrei Pavel și Anghel Damian în duel cu campionii Europei din 2014. Toma Brenciu, coșul decisiv
Final festiv la BCR Sport Arena Streetball 2024: Andrei Pavel și Anghel Damian în duel cu campionii Europei din 2014. Toma Brenciu, coșul decisiv
ULTIMELE STIRI
Daniel Niculae, reacție fermă după ce a aflat de acordul dintre Pancu și Rapid: „Nu face bine”
Daniel Niculae, reacție fermă după ce a aflat de acordul dintre Pancu și Rapid: „Nu face bine”
CFR Cluj, prinsă în ofsaid de potențiala plecare a lui Daniel Pancu la Rapid?! Mesajul conducerii pentru antrenor
CFR Cluj, prinsă în ofsaid de potențiala plecare a lui Daniel Pancu la Rapid?! Mesajul conducerii pentru antrenor
După Dinamo, și FCSB își modifică sigla. Cum va arăta și când ar putea apărea pe echipament
După Dinamo, și FCSB își modifică sigla. Cum va arăta și când ar putea apărea pe echipament
Marotta a setat marele obiectiv. Cum arată planul lui Inter pentru a cuceri Liga Campionilor
Marotta a setat marele obiectiv. Cum arată planul lui Inter pentru a cuceri Liga Campionilor
Cine câștigă Liga Campionilor? Bookmakerii au dat verdictul
Cine câștigă Liga Campionilor? Bookmakerii au dat verdictul
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Frumoasă și seducătoare, dar cu probleme la cap: „Nu mai pot!“

Frumoasă și seducătoare, dar cu probleme la cap: „Nu mai pot!“

I-a dispărut zâmbetul lui Chivu: anunțul președintelui Inter, la două zile după câștigarea titlului

I-a dispărut zâmbetul lui Chivu: anunțul președintelui Inter, la două zile după câștigarea titlului

Răsturnare de situație: Gigi Becali, anunț despre numirea noului antrenor de la FCSB

Răsturnare de situație: Gigi Becali, anunț despre numirea noului antrenor de la FCSB

Daune totale: fostul căpitan al FCSB-ului a pierdut 2 milioane de euro!

Daune totale: fostul căpitan al FCSB-ului a pierdut 2 milioane de euro!

S-a retras din tenis și s-a căsătorit cu „cea mai frumoasă femeie de pe planetă”

S-a retras din tenis și s-a căsătorit cu „cea mai frumoasă femeie de pe planetă”

Supercomputer-ul dezvăluie clasamentul final din Superliga: campioana, retrogradatele și cine merge în cupele europene

Supercomputer-ul dezvăluie clasamentul final din Superliga: campioana, retrogradatele și cine merge în cupele europene



Recomandarile redactiei
După Dinamo, și FCSB își modifică sigla. Cum va arăta și când ar putea apărea pe echipament
După Dinamo, și FCSB își modifică sigla. Cum va arăta și când ar putea apărea pe echipament
Daniel Niculae, reacție fermă după ce a aflat de acordul dintre Pancu și Rapid: „Nu face bine”
Daniel Niculae, reacție fermă după ce a aflat de acordul dintre Pancu și Rapid: „Nu face bine”
Marotta a setat marele obiectiv. Cum arată planul lui Inter pentru a cuceri Liga Campionilor
Marotta a setat marele obiectiv. Cum arată planul lui Inter pentru a cuceri Liga Campionilor
CFR Cluj, prinsă în ofsaid de potențiala plecare a lui Daniel Pancu la Rapid?! Mesajul conducerii pentru antrenor
CFR Cluj, prinsă în ofsaid de potențiala plecare a lui Daniel Pancu la Rapid?! Mesajul conducerii pentru antrenor
I-a spus DA lui Inter! Chivu, pe cale să transfere de la un colos al Europei
I-a spus DA lui Inter! Chivu, pe cale să transfere de la un colos al Europei
Alte subiecte de interes
Baschet 3x3: Medaliații olimpici de la Paris 2024 se reunesc la București, într-un super show, la ParkLake Shopping Center
Baschet 3x3: Medaliații olimpici de la Paris 2024 se reunesc la București, într-un super show, la ParkLake Shopping Center
Final epic al sezonului 2025 BCR Sport Arena Streetball Sportivi de legendă, actori sau cântăreți și-au dat întâlnire pe terenul de baschet
Final epic al sezonului 2025 BCR Sport Arena Streetball Sportivi de legendă, actori sau cântăreți și-au dat întâlnire pe terenul de baschet
Spectacol de baschet 3x3 la Iulius Mall Iași: 300 de jucători s-au duelat pentru premii la BCR Sport Arena Streetball
Spectacol de baschet 3x3 la Iulius Mall Iași: 300 de jucători s-au duelat pentru premii la BCR Sport Arena Streetball
Cod roșu de baschet 3x3: Performanțe uimitoare la BCR Sport Arena Streetball în condiții extreme
Cod roșu de baschet 3x3: Performanțe uimitoare la BCR Sport Arena Streetball în condiții extreme
CITESTE SI
Ilie Bolojan, înainte de votul moțiunii: „Am generat supărarea baronilor locali. Nu au mai putut folosi pușculița statului”

stirileprotv Ilie Bolojan, înainte de votul moțiunii: „Am generat supărarea baronilor locali. Nu au mai putut folosi pușculița statului”

O mai țineți minte pe Lauren Holly, superba parteneră a lui Jim Carrey în ”Tăntălăul și gogomanul”? Acum e de nerecunoscut

protv O mai țineți minte pe Lauren Holly, superba parteneră a lui Jim Carrey în ”Tăntălăul și gogomanul”? Acum e de nerecunoscut

Vedetele s-au întrecut pe covorul roșu. Ținutele spectaculoase care au întors priviri la Met Gala 2026

stirileprotv Vedetele s-au întrecut pe covorul roșu. Ținutele spectaculoase care au întors priviri la Met Gala 2026

Guvernul Bolojan a picat. Moțiunea de cenzură PSD-AUR a trecut în Parlament

stirileprotv Guvernul Bolojan a picat. Moțiunea de cenzură PSD-AUR a trecut în Parlament

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Della Maddalena vs Prates


00:00
UFC
UFC Fight Night: Sterling vs Zalal


00:00
UFC
UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
UFC
UFC 327: Prochazka vs Ulberg


00:00
UFC
UFC Fight Night: Moicano vs Duncan


00:00
UFC
UFC Fight Night: Adesanya vs Pyfer


00:00
UFC
UFC Fight Night: Evloev vs Murphy


00:00
UFC
UFC Fight Night: Emmett vs Vallejos


00:00
UFC
UFC 326: Holloway vs Oliveira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Moreno vs Kavanagh


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!