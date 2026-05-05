Parcul Drumul Taberei se transformă într-un uriaș teren de joacă urban la BCR Sport Arena Streetball 2026

Mai multe sporturi, mai multe zone de distracție și relaxare și mai multe moduri de a petrece un weekend plin de activități în aer liber, cu experiențe dedicate întregii familii. BCR Sport Arena Streetball – festival de sport urban este gata de start, iar primul turneu al anului are loc în Parcul Drumul Taberei, în weekend-ul 8-10 mai. Născută din pasiunea pentru baschetul 3x3, seria de evenimente BCR Sport Arena Streetball își continuă evoluția către un format mai amplu: un festival de sport urban, deschis atât celor care vin pentru competiție, cât și celor care își doresc un weekend activ în aer liber. Terenurile de sport sunt deja amenajate în Parcul Drumul Taberei și pot fi folosite gratuit de către comunitate. Baschet și acrobație Competiția oficială de baschet 3x3 va da în continuare ritmul festivalului, aducând în centrul atenției formatul simplu și dinamic al acestei discipline care va fi prezentă la Jocurile Olimpice pentru a treia oară la ediția Los Angeles 2028.

Baschetbaliștii acrobați de la trupa slovenă Dunking Devils, cu spectacole pe întreg cuprinsul globului, vin în Parcul Drumul Taberei cu un mix exploziv de baschet, adrenalină și entertainment. Spectacolul dintre meciuri va fi completat de către artiști ai Circului Metropolitan București, majorete și trupe de dans. Kendama Romania Showdown Sâmbătă 9 mai, festivalul de sport urban BCR Sport Arena Streetball, desfășurat în Parcul Drumul Taberei din Sectorul 6, va găzdui un spectaculos eveniment dedicat culturii și sportului kendama: „Kendama România Bucharest – Showdown”. Publicul va avea ocazia să descopere kendama la cel mai înalt nivel alături de invitați internaționali și sportivi de elită ai scenei mondiale. Vor fi prezenți Miguel De La Torre – unul dintre cei mai apreciați și premiați jucători americani de kendama, Edwin Tickner (E.T) – clasat pe locul 6 în clasamentul mondial oficial și considerat una dintre cele mai influente personalități din comunitatea internațională precum și câțiva dintre cei mai buni performeri din România, precum Andrei Goia, Cojo, Reny sau Braso. Experiență de familie Evenimentul este gândit ca o experiență pentru întreaga familie iar cei prezenți vor putea descoperi și participa la activități sportive, provocări atletice pentru copii și adulți, zone interactive de gaming și tehnologie, spații de relaxare și se vor putea delecta cu muzică non-stop. Conceptul este simplu: nu trebuie să fii sportiv de performanță pentru a te bucura de eveniment — trebuie doar să vii, să încerci, să te miști și să simți vibe-ul de festival alături de comunitate. „BCR Sport Arena Streetball rămâne construit în jurul baschetului 3x3, care este ADN-ul nostru, dar în 2026 vrem să ducem experiența și mai departe. Ne dorim ca evenimentele noastre să fie locuri în care oamenii vin pentru sport, dar rămân pentru atmosferă, pentru comunitate și pentru bucuria de a petrece timp activ în aer liber alături de prieteni și de familie”, a declarat Vlad Constantinescu, coordonatorul evenimentului. Accesul la festival și la toate activitățile dedicate publicului este liber, iar participarea în competiția oficială de baschet 3x3 se face pe bază de înscriere, cu taxă de participare. Toate detaliile legate de înscriere se găsesc pe site-ul oficial 3la3.ro. BCR Sport Arena Streetball – Festival de sport urban este organizat cu sprijinul Primăriei Sectorului 6 și susținut de: BCR, Mastercard, BCR Leasing, Regina Maria, Nike, Horizon, Popeyes, vitamin aqua, Kandia, BCR Asigurări, Ideal Board Games, Porsche Inter Auto și Federația Română de Baschet. Radioul oficial al competiției este Kiss FM.

Despre Sport Arena Streetball Sport Arena Streetball este una dintre cele mai importante platforme de baschet 3x3 și sport urban din România, cu o istorie construită în jurul competițiilor de streetball, al comunității și al promovării sportului în aer liber. De-a lungul a peste 20 de ani, evenimentele Sport Arena Streetball au adus împreună zeci de mii de jucători și spectatori, contribuind la dezvoltarea culturii sportului urban și a baschetului 3x3 nu doar în România ci și pe întreg cuprinsul globului, cu un impact major asupra evoluției acestei discipline. Sport Arena Streetball are în portofoliu peste 500 de evenimente organizate, în 30 de țări, pe cinci continente.