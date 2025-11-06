Baschet 3x3: Medaliații olimpici de la Paris 2024 se reunesc la București, într-un super show, la ParkLake Shopping Center

Baschet 3x3: Medaliații olimpici de la Paris 2024 se reunesc la București, într-un super show, la ParkLake Shopping Center
Echipele din circuitul mondial de baschet 3x3 care reprezintă Țările de Jos, Franța și Lituania, podiumul olimpic de la Paris 2024, vin la București pentru un ultim duel înainte de marea finală FIBA 3x3 World Tour.

  • Evenimentul găzduit de ParkLake Shopping Center în zilele de 8 și 9 noiembrie este susținut de CS Rapid București și organizat cu sprijinul Consiliului Județean Ilfov.

Amsterdam (Țările de Jos), Toulouse (Franța) și Raudondvaris (Lituania), echipe care au în componență medaliații olimpici de la Paris 2024 vor fi prezente la FIBA 3x3 World Tour București, alături de cea mai bună echipă din lume în acest sezon, Ub (Serbia). 

De altfel nouă dintre primele 10 echipe din lume descind în capitala României pentru un ultim sprint înaintea finalei de la Manama, Bahrain. Plutonul de top 10 este completat de Miami (SUA), Chongming (China), Liman (Serbia), Riffa (Bahrain) și Vienna (Austria). 

Valoarea totală a premiilor se ridică la 135.000 de dolari, câștigătoarea urmând să încaseze un cec în valoare de 40.000 de dolari.  

România este și ea reprezentată de către Știința București, aflată la prima participare în World Tour în acest sezon, după trei apariții în turnee Challenger. Cea mai bună clasare a românilor a fost locul 10 la Poitiers (Franța) iar echipa se află pe locul 67 în lume potrivit ierarhiei FIBA 3x3. 

Patru campioni olimpici la București

Fanii baschetului 3x3 vor avea ocazia să vadă pe viu câteva dintre starurile momentului din circuitul mondial, printre care olandezii Worhty de Jong, autorul coșului decisiv pentru medalia de aur în finala olimpică și coechipierul său Jan Driessen, francezul Franck Seguela, medaliat cu argint la Paris 2024, dar și doi medaliați cu aur la ediția Tokyo 2020, letonii Karlis Lasmanis și Nauris Miezis.

Evenimentul va fi presărat în pauzele dintre meciuri cu numeroase concursuri pentru spectatori precum și cu momente de entertainment susținute de către artiștii Circului Metropolitan București, dansatoarele de la clubul Drag de Măgurele din județul Ilfov sau trupele școlii de dans, Ana Dance. 

Spectacolul din ParkLake Shopping Center va fi completat cu un concurs de slam-dunk, marcă înregistrată a FIBA 3x3 World Tour, la care vor participa atleți profesioniști din întreaga lume. Va fi ultimul apariție pentru polonezul Rafal Lipinski, una dintre legendele fenomenului slam-dunk, de patru ori câștigător al concursurilor din cadrul FIBA 3x3 World Tour Final. 

Campania “Dăruiește”

Cu ocazia evenimentului, Federația Română de Baschet lansează campania de donații “Dăruiește” prin care invită pe toată lumea să doneze obiecte simbolice – mingi, echipamente, tricouri sau materiale promoționale – care vor ajunge la copiii defavorizați, inclusiv cei din Special Olympics România. Această inițiativă face parte din programele FIBA “Her World, Her Rules și FIBA Foundation “Basketball for Good”, reafirmând angajamentul Federației Române de Baschet de a promova valorile incluziunii, generozității și responsabilității sociale prin sport.

Evenimentul găzduit de ParkLake Shopping Center în zilele de 8 și 9 noiembrie este susținut de CS Rapid București și organizat cu sprijinul Consiliului Județean Ilfov. Partenerii locali ai evenimentului sunt: Pep&Pepper, Lego, Popeye’s, World Class, MAC și Federația Română de Baschet. 

FC Basel - FCSB 1-0, ACUM pe Sport.ro. Seară de coșmar pentru campioana României
OUT! Și-a dat afară antrenorul după eșecul usturător din Champions League: „O decizie dureroasă”
Jugurtha Hamroun și-a amintit cel mai frumos gol marcat la FCSB: „Cu totul special”
Surpriză uriașă! FCSB, all-in cu Basel: prim ”11” în forță trimis de campioana României în Elveția
Turneul Campioanelor: Sabalenka a învins-o pe deţinătoarea trofeului, Coco Gauff, şi s-a calificat în semifinale
FC Basel - FCSB 1-0, ACUM pe Sport.ro. Seară de coșmar pentru campioana României
Ștefan Târnovanu, ”roșu” direct în Basel - FCSB. Ce a urmat, catastrofal!
FCSB, taxată după o greșeală uriașă! Cum a reușit să înscrie Xherdan Shaqiri
Imagini emoționante cu momentul de reculegere în onoarea lui Emeric Ienei înainte de Basel - FCSB
Fraza rostită de Ienei, memorabilă: citatul a intrat în vocabularul fotbalului românesc

De necrezut: a fost golgheterul României, dar nu și-a primit niciodată trofeul: ”Nu mai e cazul”

Sună alarma la FCSB! Cum a apărut Denis Alibec la antrenamentul oficial înaintea meciului cu FC Basel

Partenerul de afaceri al lui Neluțu Varga s-a asociat cu Donald Trump pentru construirea Trump Tower în România!

Cristi Chivu își toarnă cenușă în cap după ce Inter a învins-o la limită pe Kairat Almaty: ”Îmi asum întreaga responsabilitate!”

FC Basel - FCSB 1-0, ACUM pe Sport.ro. Seară de coșmar pentru campioana României



FC Basel - FCSB 1-0, ACUM pe Sport.ro. Seară de coșmar pentru campioana României
Ștefan Târnovanu, ”roșu” direct în Basel - FCSB. Ce a urmat, catastrofal!
FCSB, taxată după o greșeală uriașă! Cum a reușit să înscrie Xherdan Shaqiri
E OUT! Gigi Becali a spus de nenumărate ori că nu poate fi scos din primul 11 al lui FCSB, dar și-a încălcat promisiunea
Chivu face senzație la Inter! Record absolut la cinci luni de la instalare: ”Pentru prima dată în istorie”
Starul francez al lui Real Madrid se întoarce în America!
Dorul de baschet 3x3: Politehnica a fost luată cu asalt la prima etapă BCR Sport Arena Streetball. Campioni și pe teren, și la școală!
Final epic al sezonului 2025 BCR Sport Arena Streetball Sportivi de legendă, actori sau cântăreți și-au dat întâlnire pe terenul de baschet
O clădire istorică din București devine centru al sportului urban. Finala BCR Sport Arena Streetball
O finală și o semifinală pentru echipele românești în super show-ul de baschet 3x3 de la ParkLake Shopping Center
Cod roșu de baschet 3x3 la ParkLake Shopping Center: România găzduiește două turnee FIBA 3x3 cu echipe de top mondial
stirileprotv DNA l-a reținut pe omul de afaceri Fănel Bogos. Ce spune Palatul Victoria de întâlnirea cu Bolojan: „E consemnat în registru”

protv Farmecul imperfecțiunii: dinți strâmbi sau nasuri ascuțite. Cum arătau vedetele de altă dată, pe vremea când micile imperfecțiuni nu se corectau cu bisturiul

stirileprotv Șeful NATO își îndeamnă aliații, de la București, să se pregătească pentru o „confruntare pe termen lung” cu Rusia

stirileprotv Mesajul gigantului Carrefour privind posibila sa plecare din România: „Am desfășurat o analiză a portofoliului”

