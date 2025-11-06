Baschet 3x3: Medaliații olimpici de la Paris 2024 se reunesc la București, într-un super show, la ParkLake Shopping Center

Evenimentul găzduit de ParkLake Shopping Center în zilele de 8 și 9 noiembrie este susținut de CS Rapid București și organizat cu sprijinul Consiliului Județean Ilfov.

Amsterdam (Țările de Jos), Toulouse (Franța) și Raudondvaris (Lituania), echipe care au în componență medaliații olimpici de la Paris 2024 vor fi prezente la FIBA 3x3 World Tour București, alături de cea mai bună echipă din lume în acest sezon, Ub (Serbia).

De altfel nouă dintre primele 10 echipe din lume descind în capitala României pentru un ultim sprint înaintea finalei de la Manama, Bahrain. Plutonul de top 10 este completat de Miami (SUA), Chongming (China), Liman (Serbia), Riffa (Bahrain) și Vienna (Austria).

Valoarea totală a premiilor se ridică la 135.000 de dolari, câștigătoarea urmând să încaseze un cec în valoare de 40.000 de dolari.

România este și ea reprezentată de către Știința București, aflată la prima participare în World Tour în acest sezon, după trei apariții în turnee Challenger. Cea mai bună clasare a românilor a fost locul 10 la Poitiers (Franța) iar echipa se află pe locul 67 în lume potrivit ierarhiei FIBA 3x3.

