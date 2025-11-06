În urma înfrângerii cu 0-3 pe teren propriu în fața lui Galatasaray, olandezii au decis să pună capăt colaborării cu antrenorul John Heitinga. Rezultatul a lăsat echipa pe ultimul loc în grupa Ligii Campionilor, fără niciun punct după patru etape.

Ajax și-a dat afară antrenorul după eșecul din UCL

Heitinga, 41 de ani, fusese instalat principal în mai 2025, însă startul acestui sezon a fost mult sub așteptări. În Eredivisie, Ajax ocupă doar locul 4, cu 5 victorii în 11 etape, la opt puncte în spatele liderului Feyenoord.

„Este o decizie dureroasă, dar trebuie să recunoaștem că lucrurile nu s-au îndreptat în direcția dorită. Am văzut prea puțin progres și am pierdut puncte într-un mod inutil”, a declarat președintele Alex Kroes.

Până la instalarea unui nou antrenor, interimatul va fi asigurat de Fred Grim, tehnician cu experiență și un apropiat al clubului.

