OFICIAL OUT! Și-a dat afară antrenorul după eșecul usturător din Champions League: „O decizie dureroasă”

OUT! Și-a dat afară antrenorul după eșecul usturător din Champions League: „O decizie dureroasă"
Ajax trece din nou printr-o perioadă tulbure. 

În urma înfrângerii cu 0-3 pe teren propriu în fața lui Galatasaray, olandezii au decis să pună capăt colaborării cu antrenorul John Heitinga. Rezultatul a lăsat echipa pe ultimul loc în grupa Ligii Campionilor, fără niciun punct după patru etape.

Ajax și-a dat afară antrenorul după eșecul din UCL

Heitinga, 41 de ani, fusese instalat principal în mai 2025, însă startul acestui sezon a fost mult sub așteptări. În Eredivisie, Ajax ocupă doar locul 4, cu 5 victorii în 11 etape, la opt puncte în spatele liderului Feyenoord.

„Este o decizie dureroasă, dar trebuie să recunoaștem că lucrurile nu s-au îndreptat în direcția dorită. Am văzut prea puțin progres și am pierdut puncte într-un mod inutil”, a declarat președintele Alex Kroes.

Până la instalarea unui nou antrenor, interimatul va fi asigurat de Fred Grim, tehnician cu experiență și un apropiat al clubului.

Cum arată clasamentul din UEFA Champions League

Clasamente oferite de Sofascore
