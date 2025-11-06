Jugurtha Hamroun, fostul jucător al FCSB, a vorbit pentru Sport.ro despre cel mai frumos gol marcat în perioada petrecută în România.



Algerianul, retras între timp din activitate, a ales fără ezitare reușita din derby-ul cu Dinamo, meci încheiat 1-1 în primăvara lui 2016.



Jugurtha Hamroun: „Să înscrii în derby este ceva cu totul special”



Hamroun venise atunci la FCSB după o jumătate de sezon excelentă la Oțelul Galați, iar jocul spectaculos și tehnica l-au transformat rapid într-unul dintre favoriții publicului. În acel derby, algerianul a driblat doi adversari și a trimis plasat la colțul lung.



„Golul cu Dinamo rămâne preferatul meu. E ceva diferit să marchezi într-un derby. Chiar dacă meciul s-a terminat egal și am primit cartonaș roșu, reușita aia este cu totul specială. În România simți cât de mult contează derby-ul pentru suporteri”, ne-a spus Hamroun.



Fostul mijlocaș ofensiv a jucat 44 de meciuri pentru FCSB, timp în care a înscris 11 goluri și a oferit șapte pase decisive. A câștigat Cupa Ligii, apoi și-a continuat cariera în Qatar și Turcia, unde a ajuns să joace inclusiv alături de Xavi la Al-Sadd.

