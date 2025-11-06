FC Basel - FCSB, partidă contând pentru etapa a patra din grupa unică a Europa League, se va disputa astăzi, de la ora 19:45. Cele mai importante faze ale jocului, cum ar fi golurile, ratările sau momentele controversate, vor fi redate în format LIVE TEXT de către Sport.ro.

FC Basel - FCSB, LIVE TEXT de la 19:45

FCSB va încerca să obțină un rezultat pozitiv în fața unui adversar dificil. Basel este campioana en-titre în Elveția și are o valoare de piață a lotului de 79,50 de milioane de euro. „Roș-albaștrii” sunt estimați de către Transfermarkt la 48,43 de milioane de euro.

Totuși, Basel nu a strălucit până acum în Europa League. Elvețienii au tot 3 puncte, ca și FCSB, obținute în etapa a doua cu Stuttgart (2-0) pe teren propriu. În rest, au pierdut cu 1-2 în deplasare la Freiburg (runda 1) și 0-2 la Lyon (runda 3, precedenta).

Nici în campionat Basel nu se află într-o situație foarte bună. Adversara FCSB-ului ocupă poziția a 2-a, cu 22 de puncte în 12 etape, la șase „lungimi” distanță de liderul Thun.

În comparație, elevii lui Elias Charalambous se clasează doar pe locul 8 în Superliga României. „Roș-albaștrii” se află în creștere de formă, având pe plan intern 4 victorii în precedentele 5 jocuri.

Un duel important pentru calificare

Confruntarea dintre FC Basel și FCSB se poate dovedi extrem de importantă în lupta pentru calificarea din faza grupelor. Ambele formații au adunat fiecare câte 3 puncte, elvețienii fiind clasați pe locul 24, iar bucureștenii pe 28. Departajarea, în acest moment, este făcută de golaveraj, totuși echilibrat: 3-4 pentru Basel, respectiv 2-4 pentru FCSB.

„Roș-albaștrii” au început cu o victorie grupa unică din Europa League, 1-0 în Olanda cu Go Ahead Eagles, însă au cedat în următoarele două partide: 0-2 acasă cu Young Boys și 1-2 pe teren propriu cu Bologna.

Echipele probabile din FC Basel - FCSB