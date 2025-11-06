Cele două echipe își dau întâlnire pe ”St. Jakob-Park” în etapa cu numărul 4 din faza principală a competiției UEFA Europa League. Basel - FCSB va putea fi urmărit în format LIVE TEXT pe Sport.ro și Facebook Sport.ro.



Supriză uriașă! FCSB, all-in cu Basel: prim ”11” în forță trimis de campioana României în Elveția



Pentru meciul cu Basel, FCSB a apelat la obișnuitul 4-2-3-1 cu Ștefan Târnovanu în poartă.



În linia de fund vor fi prezenți Alexandru Pantea, Siyabonga Ngezana, Graovac, Risto Radunovic. În fața lor vor sta Florin Tănase și Adrian Șut.



Formula de start ultra-ofensivă continuă cu tripleta David Miculescu, Darius Olaru și Mamadou Thiam în spatele vârfului împins Daniel Bîrligea.



Echipele de start



FCSB: Târnovanu - Pantea, Ngezana, Graovac, Radunovic - Tănase, Șut - Miculescu, Olaru (cpt.), Thiam - Bîrligea

Rezerve: Udrea, Zima, Alibec, Kiki, Lixandru, Edjouma, Politic, Cisotti, O. Popescu, Alhassan

Antrenor: Elias Charalambous



Basel: Hitz - Vouilloz, Barisic, Daniliuc, Cisse - Metinho, Leroy - Traore, Shaqiri (cpt.), Soticek - Borschinski

Rezerve: Salvi, Pfeiffer, Otele, Koindredi, Agbonifo, Bacanin, Salah, van Breemen, Ruegg, Adjetey, Ze, Kaio Eduoardo

Antrenor: Ludovic Magnin

