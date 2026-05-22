Bucureștiul devine epicentrul breakingului în acest weekend, la Finala Națională Red Bull BC One

Bucureștiul se pregătește de spectacol: Red Bull BC One se mută la ParkLake. Finala Națională a celei mai importante competiții de breaking din lume are loc sâmbătă, 23 mai, de la ora 16:00.

Centrul comercial ParkLake din Capitală devine punctul fierbinte de întâlnire al scenei de breaking din România. Câștigătorii, un singur dansator și o singură dansatoare, vor pleca să reprezinte țara noastră la finala mondială, care va avea loc în Toronto, Canada. În fiecare an, mii de B-Boys și B-Girls din întreaga lume concurează pentru șansa de-a ajunge la Red Bull BC One World Final. Accesul publicului este gratuit.

Breakingul a intrat oficial ca sport pe scena olimpică la Paris 2024, ducând cultura născută în cartierele Bronxului în fața unui public de pe tot mapamondul. Dincolo de formatul sportiv, esența breakingului rămâne aceeași: battle-uri 1 la 1, improvizație, personalitate și conexiune directă cu publicul. Red Bull BC One mizează exact pe această energie.

Competiția nu premiază doar execuția tehnică, ci și stilul, prezența și capacitatea dansatorilor de-a domina ringul în timp real. Red Bull BC One este, totodată, o platformă globală care le oferă breakerilor șansa de a-și depăși limitele. Aici se nasc legende, aici se lansează cariere internaționale, aici continuă să crească cultura breakingului.

După zece ani de pauză, Red Bull BC One se întoarce în România cu un spectacol de zile mari. Finala de la ParkLake promite multe momente pline de tensiune. 20 de dansatori, 16 băieți și 4 fete, dau tot ce-au mai bun pentru trofeu: power moves, toprock, footwork, freezes și multă improvizație, toate cu un numitor comun, și anume doza crescută de spectacol.

Competiția se desfășoară în sistem eliminatoriu. Băieții vor trece prin optimi, sferturi, semifinale și finală. Fetele vor intra direct în semifinale, apoi în finală. La finalul serii, juriul va desemna cei mai buni breakeri. În juriu sunt nume de referință precum Franke (câștigător Red Bull BC One România 2012), B-Boy Marius (câștigător Red Bull BC One România 2014, 2015, 2016) și B-Boy Lee (Red Bull BC One All Star & campion internațional). 9 dansatori sunt deja wildcards (invitați) în Finala Națională: B-Girl Carla, B-Boy Cool A, B-Boy Noris by Nature, B-Boy Viky, B-Boy Soso, B-Boy Armand, B-Boy Crazy David, B-Boy Beat the Young Hustler, B-Boy Qal. Lor li se alătură alți 11 câștigători ai etapei de calificări.

B-boy Marius: "Red Bull BC One înseamnă foarte mult. Pentru generația mea, Red Bull BC One era visul suprem. Era competiția la care ne uitam pe YouTube și ziceam: într-o zi, poate ajung și eu acolo! Pentru mulți dintre noi, Red Bull BC One a fost motivația să ne antrenăm mai mult, să ne găsim stilul, să credem că breakingul poate fi mai mult decât un hobby. Faptul că revine în România după 10 ani e important, pentru că poate reaprinde focul pe scena locală. Poate inspira noua generație, poate aduce comunitatea împreună și poate arăta că România are talent real. Pentru breaking, Red Bull BC One este Champions League."

Franke: "Breakingul trebuie văzut live, pentru că energia lui nu poate fi simțită pe deplin printr-un ecran. Atmosfera, muzica, reacțiile publicului, tensiunea dintre dansatori și adrenalina creează o experiență pe care o ințelegi cu adevărat doar atunci când ești acolo. Un eveniment precum Red Bull BC One aduce toate aceste elemente la cel mai înalt nivel."

Accesul la eveniment (intrarea în ParkLake dinspre parcul IOR) se face de la ora 16.00, iar spectacolul începe la ora 17.00. În deschidere, warm-up cu DJ Khanfu, DJ-ul Finalei Naționale Red Bull BC One, cel care va asigura și muzica pentru fiecare battle.

Despre Red Bull BC One

Red Bull BC One este cea mai importantă competiție globală de breaking 1 vs 1, dedicată b-boys și b-girls din întreaga lume. Lansată în 2004, la Biel, Elveția, competiția s-a extins treptat pe toate continentele, devenind un reper în cultura hip-hop. Finala globală aduce pe aceeași scenă cei mai buni breakeri din lume, într-un spectacol de forță, precizie și creativitate. În fiecare an, competiția reunește 16 b-boys și 16 b-girls de elită. 24 dintre aceștia sunt dansatori de top invitați, iar ceilalți opt își câștigă locul pe scenă în cadrul Red Bull BC One Last Chance Cypher, acolo unde campionii naționali se luptă pentru un loc în marea finală.

În 2026, Red Bull BC One va ajunge la cea de-a 23-a ediție globală și la a șasea ediție în România, parte dintr-un circuit internațional care cuprinde peste 70 de evenimente în 27 de țări. Anul trecut, B-Girl Riko și B-Boy Issin au scris istorie, aducând Japoniei prima dublă victorie în finala globală Red Bull BC One. Fiecare ediție reunește an de an cei mai buni breakeri ai momentului, care se duelează pentru titlul mondial.

Semnificația revenirii în România

Revenirea competiției în România oferă comunității locale oportunitatea de a concura la standarde internaționale și de a-și exprima stilul și originalitatea în fața unui juriu format din figuri de referință ale breakingului mondial.

Evenimentul contribuie la consolidarea scenei naționale și la conectarea acesteia cu mișcarea globală de breaking, într-un moment în care fenomenul este în plină expansiune la nivel mondial.