Veste tristă în sportul românesc. A murit Dinu Piștalu, unul dintre cei mai mari atleți români. Mărturisirea fiului fostului dinamovist

Atletismul românesc e în doliu după ce unul dintre oamenii care au făcut istorie într-o probă grea, extrem de tehnică, s-a stins din viață.

A murit Dinu Piștalu, fost campion și recordman al României la săritura cu prăjina

Dinu Piștalu, component reprezentativ pentru clubul Dinamo, a murit la vârsta de 80 de ani, lăsând în spate povești țesute în Ovalul Magic într-o perioadă în care sportivii își dădeau și ultima picătură de energie pentru culorile clubului, pentru România, pentru lupta cu recordurile, pentru fanii care îi aplaudau frenetic pe Republicii sau pe 23 August, dar și pentru micii atleți care le 'monitorizau' fiecare pas.

"Tata îmi povestea de când eram mic duelul său cu Petre Astafei și cu ceilalți titani din săritura cu prăjina. Mi-a insuflat și mie pasiunea pentru sport. Din perioada în care era sportiv la Dinamo a legat prietenii pe viață... Se vedea cu rivalii și colegii lui până la bătrânețe... povesteau cu un zâmbet cald tot ce au trăit la concursuri, în cantonamente, pe drum către competiții.

Săritura cu prăjina nu e doar o disciplină pasionantă pentru fani, ci și o provocare pentru atleți. Dacă te-ai apucat de ea, te îndrăgostești iremediabil. Ai nevoie de mii de repetări, tehnică, precizie, flexibilitate de gimnast, o tonă de curaj, dar și de un psihic de fier", spune pentru Sport.ro Mihai Piștalu (46 de ani), fiul lui Dinu Piștalu.

Dinu Piștalu, primul atlet român care a depășit în sală stacheta înălțată la 5 metri

Născut pe 29 septembrie 1945, Dinu Piștalu a fost campion și recordman al României la săritura cu prăjina, fiind primul atlet român care a depășit indoor ștacheta înălțată la 5 metri. A stabilit trei recorduri naționale de sală și unul în aer liber (5.10 metri, în 1970). Recordul personal a fost de 5,20 metri, realizat pe 15 mai 1976 la București.