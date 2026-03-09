Max Verstappen la volanul unei mașini Mercedes: cursa la care va participa

Mercedes-AMG a anunţat că Max Verstappen va participa la cursa de 24 de ore de la Nürburgring (14-17 mai), cursa de anduranţă care reuneşte maşini GT şi de serie pe Nordschleife (bucla nordică) de 25 km.

El va pilota un Mercedes-AMG GT3, clasa de vârf a evenimentului, pregătit de Winward Racing şi purtând culorile Red Bull şi Verstappen Racing.

„Nordschleife este un loc special”, a spus cvadruplul campion mondial de F1. „Nu există nimic asemănător. Am avut cursa de 24 de ore de la Nürburgring pe lista mea de mult timp şi sunt foarte fericit că se întâmplă în sfârşit. Anul trecut, am reuşit să-mi obţin permisul şi să particip la o cursă (NLS9), pe care noi am câştigat-o. Pregătirea a fost nepreţuită şi am învăţat multe lucruri pe care le pot folosi în program cu NLS2 şi cursa de 24 de ore.”

Pilotul Red Bull a confirmat că, între Marele Premiu al Chinei din acest weekend şi Marele Premiu al Japoniei din ultimul weekend din martie, va participa într-adevăr la a doua etapă a Campionatului anual de la Nürburgring, NLS2, care va avea loc pe 20 şi 21 martie. Chiar dacă obiectivul său va fi să câştige ambele curse, aceasta va fi o pauză binevenită pentru Verstappen, care a criticat în mod constant noile reglementări ale Formulei 1 şi problemele de putere şi energie legate de regenerarea bateriilor, deoarece maşinile funcţionează acum cu aproximativ 50% energie electrică.

Pentru cele două curse ale sale, Verstappen va fi asociat cu francezul Jules Gounon, pilot Alpine în WEC şi un specialist renumit în Mercedes-AMG GT3 (o victorie la cursa de 24 de ore de la Spa şi două la cursa de 12 ore de la Bathurst la volanul acesteia), spaniolul Daniel Juncadella (pilot Genesis în WEC) şi austriacul Lucas Auer (locul 2 în DTM în 2025).

„Avem un echipaj puternic cu Jules, Dani şi Lucas, precum şi un sprijin excelent din partea Red Bull şi Mercedes-AMG. Depinde de noi să ne pregătim bine pentru a maximiza totul în cursă”, a spus olandezul, news.ro.