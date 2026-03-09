Este vorba despre Petrolul, formație care a obținut victoria în deplasarea de la FC Botoșani, scor 1-0, în ultima rundă a sezonului regulat.

Ploieștenii au încheiat pe poziția a 12 sezonul regulat și au 32 de puncte obținute în 30 de meciuri.

Basarab Panduru are încredere în Petrolul: „Nu are cum să retrogradeze”

Fostul fotbalist din Generația de Aur e de părere că Eugen Neagoe va reuși să îi salveze de la retrogradare pe „lupii galbeni”, chiar dacă nu îi va fi ușor.

Basarab Panduru folosește ca argument principal experiența pe care o are antrenorul de 58 de ani.

„Petrolul nu are cum să retrogradeze cu Neagoe, ştie campionatul. O văd bine pe Petrolul în momentul acesta, dar se joacă. Play-out-ul este complicat. Începi la Farul, nu este uşor, ai cinci meciuri în deplasare.

Botoşani trebuia să facă orice să nu piardă meciul acesta, dar s-a complicat rău”, a declarat Basarab Panduru la Prima Sport.

Petrolul va începe play-out cu o deplasare la Farul, sâmbătă, de la 18:15, LIVE TEXT pe site-ul Sport.ro.