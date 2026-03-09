Presa africană susține că algerianul Islam Slimani ar putea să o părăsească pe CFR Cluj în vară, la finalul sezonului.

Islam Slimani poate pleca de la CFR Cluj

”Viitor incert: Problemele lui Islam Slimani la CFR Cluj ridică semne de întrebare”, au titrat jurnaliștii africani.

Islam Slimani are parte de probleme la CFR Cluj. Forma algerianului nu mai e aceeași din prima parte a sezonului, iar minutele jucate au scăzut proporțional.

Africanii susțin că problemele lui Slimani au început după participarea la Cupa Arabiei, unde fotbalistul nu a reușit să iasă în evidență. ”După revenirea din turneu, rolul său la CFR s-a diminuat considerabil”, au scris africanii.

Chiar dacă nu au dat un verdict în acest sens, jurnaliștii de la Africa Soccer au subliniat că sunt șanse destul de mari ca fotbalistul să plece de la echipa din Gruia.

”În condițiile în care contractul său va expira în luna iunie, atenția se îndreaptă acum către noua etapă din cariera lui Slimani, dacă experimentatul atacant va continua în România sau dacă va căuta o nouă provocare în altă parte!”, au notat africanii.

400.000 de euro este cota de piață a lui Islam Slimani, conform Transfermarkt.

În acest sezon, Slimani a jucat în 15 meciuri și a contribuit cu un gol și două pase decisive la CFR Cluj.

Daniel Pancu: ”Nu prea sunt compatibil cu CFR!”

Recent, și Daniel Pancu a dat de înțeles că ar putea pleca de la CFR Cluj, deoarece ”nu este compatibil” cu echipa.

”Vara e departe. E departe rău. E un club cu mare presiune, cu mare presiune pe antrenori. E un club unde, vă spun sincer, ca viziune a mea, nu prea suntem compatibili. Suntem compatibili ca mentalitate. Ei analizează doar rezultatele.

Așa a fost, un club de campioni. Pe toată lumea interesează să câștigi, nu contează cum o faci, suntem diferiți aici. Se poate întâmpla oricând ceva care să ducă la lucruri mai puțin plăcute. Da, normal, normal, la despărțire mă refer”, a spus recent Pancu.