Beth Dobbin se retrage la 31 de ani

Atleta britanică Beth Dobbin, specializată în probele de 200 metri, 4x100 metri și 4x400 metri, a anunțat că se retrage din activitate la doar 31 de ani. Aceasta a precizat că motivul este o luptă de doi ani "cu o problemă de sănătate gravă" care i-a schimbat viața, presa din Regatul Unit aflând că atleta suferea de o afecțiune cardiacă serioasă.

"Spre deosebire de accidentări, unde ești înconjurat de experți în recuperare, acest lucru nu este adesea valabil în cazul bolilor. În schimb, a fost o călătorie în obținerea de răspunsuri și testarea tratamentului. Pe de o parte, simt că mi s-a curmat cariera și mi se pare crud să nu mă retrag așa cum am vrut eu. Pe de altă parte, am realizat mult mai mult decât mă așteptam vreodată. Poate că nu plec din acest sport cu o medalie olimpică, dar plec cu multe vise împlinite", a transmis Dobbin.

Este fiica fostului fotbalist Jim Dobbin

Bethany Mae Dobbin (31 de ani) este născută la Doncaster (South Yorkshire), fiind fiica fostului fotbalist scoțian Jim Dobbin (62 de ani), care a jucat la echipe precum Celtic Glasgow, Motherwell, Doncaster Rovers, Barnsley, Grimsby Town, Rotherham United, Scarborough, Southport, Gainsborough Trinity, Boston United și Whitby Town.

Atleta a concurat la trei Campionate Europene și două Campionate Mondiale, a ajuns până în semifinale la JO 2020 (Tokyo) și a câștigat medalia de bronz pentru Scoția la ștafeta 4x400 m la Jocurile Commonwealth-ului de la Birmingham (2022).

În 2018, ea a doborât recordul scoțian în proba de 200 metri, care a stătuse în picioare timp de 34 de ani, și a fost încoronată campioană britanică, iar cel mai bun timp al carierei sale a fost de 22,50 secunde, obținut la Jocurile Aniversare de la Londra (2019).

Alte rezultate notabile sunt câștigarea European Team Championships (200m / 2021), medalii de bronz la World Cup (200m / 2019) și Muller Anniversary Games (200m / 2019) și un loc șase la Diamond League Final (200m / 2021).

Foto - Getty Images