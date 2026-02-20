Neymar (34 de ani) și-a anunțat potențiala dată de retragere. Starul brazilian se gândește serios să își ia adio de la cariera de fotbalist profesionist în luna decembrie a anului curent.

Brazilianul a subliniat că va lua o decizie definitivă în funcție de ce simte și a amintit din nou că își dorește să participe alături de „Selecao”, în vară, la Campionatul Mondial din SUA, Canada și Mexic.

„Poate în decembrie o să vreau să îmi anunț retragerea. Anul acesta este foarte important nu numai pentru Santos, ci și pentru Brazilia. Există Cupa Mondială. Este o provocare enormă pentru mine.

Am vrut să joc în acest sezon total la 100%, așa că am ratat câteva meciuri. Sunt o grămadă de oameni care spun orice despre mine fără să îmi cunoască viața de zi cu zi.

Am revenit fără durere sau teamă și am revenit foarte bine în ultimul meci. Mai am nevoie de puțin ritm și mă voi îmbunătăți și mai mult.

Între timp, merg an de an, nu știu ce se va întâmpla în viitor. Dacă se va întâmpla, în decembrie o să vreau să îmi anunț retragerea. Vom vedea ce decide inima mea. Trăiesc zi de zi”, a declarat Neymar, citat de Transfer News Live.

Statisticile lui Neymar în carieră

Santos – 254 de meciuri, 147 de goluri și 71 de pase decisive

7 meciuri, un gol și trei pase decisive Brazilia – 128 de selecții, 79 de goluri și 59 de pase decisive

Trofeele cucerite de Neymar

Santos

Copa do Brasil: 2010

Campeonato Paulista: 2010, 2011, 2012

Copa Libertadores: 2011

Recopa Sudamericana: 2012

Barcelona

La Liga: 2014–15, 2015–16

Copa del Rey: 2014–15, 2015–16, 2016–17

Supercupa Spaniei: 2013

UEFA Champions League: 2014–15

Campionatul Mondial al Cluburilor: 2015

PSG

Ligue 1: 2017–18, 2018–19, 2019–20, 2021–22, 2022–23

Cupa Franței: 2017–18, 2019–20, 2020–21

Cupa Ligii: 2017–18, 2019–20

Supercupa Franței: 2018, 2020, 2022

Al-Hilal

Saudi Pro League: 2023–24

Brazil