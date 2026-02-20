Neymar (34 de ani) și-a anunțat potențiala dată de retragere. Starul brazilian se gândește serios să își ia adio de la cariera de fotbalist profesionist în luna decembrie a anului curent.
Neymar, cu gândul la retragere
Brazilianul a subliniat că va lua o decizie definitivă în funcție de ce simte și a amintit din nou că își dorește să participe alături de „Selecao”, în vară, la Campionatul Mondial din SUA, Canada și Mexic.
„Poate în decembrie o să vreau să îmi anunț retragerea. Anul acesta este foarte important nu numai pentru Santos, ci și pentru Brazilia. Există Cupa Mondială. Este o provocare enormă pentru mine.
Am vrut să joc în acest sezon total la 100%, așa că am ratat câteva meciuri. Sunt o grămadă de oameni care spun orice despre mine fără să îmi cunoască viața de zi cu zi.
Neymar: „În decembrie o să vreau să îmi anunț retragerea”
Am revenit fără durere sau teamă și am revenit foarte bine în ultimul meci. Mai am nevoie de puțin ritm și mă voi îmbunătăți și mai mult.
Între timp, merg an de an, nu știu ce se va întâmpla în viitor. Dacă se va întâmpla, în decembrie o să vreau să îmi anunț retragerea. Vom vedea ce decide inima mea. Trăiesc zi de zi”, a declarat Neymar, citat de Transfer News Live.
Statisticile lui Neymar în carieră
- Santos – 254 de meciuri, 147 de goluri și 71 de pase decisive
- Barcelona – 186 de meciuri, 105 goluri și 76 de pase decisive
- PSG – 173 de meciuri, 118 goluri și 80 de pase decisive
- Al-Hilal – 7 meciuri, un gol și trei pase decisive
- Brazilia – 128 de selecții, 79 de goluri și 59 de pase decisive
Trofeele cucerite de Neymar
Santos
- Copa do Brasil: 2010
- Campeonato Paulista: 2010, 2011, 2012
- Copa Libertadores: 2011
- Recopa Sudamericana: 2012
Barcelona
- La Liga: 2014–15, 2015–16
- Copa del Rey: 2014–15, 2015–16, 2016–17
- Supercupa Spaniei: 2013
- UEFA Champions League: 2014–15
- Campionatul Mondial al Cluburilor: 2015
PSG
- Ligue 1: 2017–18, 2018–19, 2019–20, 2021–22, 2022–23
- Cupa Franței: 2017–18, 2019–20, 2020–21
- Cupa Ligii: 2017–18, 2019–20
- Supercupa Franței: 2018, 2020, 2022
Al-Hilal
- Saudi Pro League: 2023–24
Brazil
- FIFA Confederations Cup: 2013
- Aurul olimpic: 2016