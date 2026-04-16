Jamie Murray s-a retras la 40 de ani

Fratele mai mare al fostului jucător de simplu de top Andy, Jamie şi-a anunţat retragerea după 36 de ani în acest sport, încununând o carieră în care a ajuns pe primul loc în clasamentul mondial la dublu în 2016, scrie news.ro.

Jamie se retrage cu 34 de titluri la activ, printre care se numără şi victorii la dublu în cadrul turneelor de Grand Slam de la Australian Open şi US Open din 2016. De asemenea, a câştigat cinci titluri la dublu mixt, împărţite între Wimbledon şi US Open.

„Călătoria mea în lumea tenisului se încheie după 36 de ani. Mă simt foarte norocos şi privilegiat pentru toate experienţele extraordinare pe care mi le-a oferit acest sport minunat”, a declarat Jamie într-un comunicat prin care i-a mulţumit familiei sale. „Tuturor celor care m-au ajutat şi m-au susţinut – vă mulţumesc tuturor! Abia aştept să intru în lumea reală!”.

După ce a câştigat primul său titlu în 2007, ultima sa performanţă de succes a avut loc la Openul de la Belgrad, în Serbia, în noiembrie 2024.

Poate că cel mai memorabil moment al său a avut loc în 2015, când a făcut pereche cu fratele său Andy în meciul de dublu din finala Cupei Davis, contribuind în cele din urmă la victoria Marii Britanii asupra Belgiei şi la câştigarea primului titlu al ţării sale după 1936.

„Realizările lui Jamie, care a jucat peste 1000 de meciuri în circuitul profesionist, a câştigat şapte titluri de Grand Slam, a obţinut gloria în Cupa Davis şi a ajuns pe primul loc în clasamentul mondial, vorbesc de la sine”, a declarat Scott Lloyd, directorul executiv al Asociaţiei Britanice de Tenis pe Iarbă. „Îi urăm tot ce e mai bun în noua etapă a ilustrei sale cariere”.

Andy Murray s-a retras în 2024, după Jocurile Olimpice de la Paris.