"Ultimele luni au fost pline de durere"

Kevin Kampl și-a luat la revedere de la fanii lui Leipzig prezenți pe Bull Arena, înaintea meciului cu Bayern Munchen (1-5). Acesta a vorbit emoționant publicului și a explicat că decizia sa de a agăța ghetele în cui nu a avut legătură cu fotbalul, ci cu motive personale și familiale extrem de dureroase: pierderea bruscă a fratelui său la finalul anului trecut și problemele grave de sănătate ale tatălui său.



"Ultimele luni au fost pline de durere. Mi-am dat seama brutal cât de prețios este timpul și vreau să-l dedic celor pe care îi iubesc cel mai mult. Pentru mine, este clar: acesta este sfârșitul carierei de fotbalist profesionist. Nu mă văd începând o carieră la un alt club; locul meu este acum alături de familia mea", a mărturisit Kampl, care se va muta în localitatea natală, Solingen, pentru a fi mai aproape de familia sa.



Kampl a ales să joace pentru naționala Sloveniei

Kevin Kampl (35 de ani) este născut la Solingen (landul Renania de Nord-Westfalia) și a evoluat la Bayer Leverkusen II (2009-2010), Bayer Leverkusen (2010, 2015-2017), Greuther Furth (2010), VfL Osnabruck (2011-2012), VfR Aalen (2012), RB Salzburg (2012-2014), Borussia Dortmund (2015) și RB Leipzig (2017-2026).



Are 28 de selecții și 2 goluri pentru naționala de seniori a Sloveniei (2012-2018), părinții săi fiind originari din Maribor. În palmares are trofeele Austrian Bundesliga (2013-2014), Austrian Cup (2013-2014), DFB-Pokal (2021-2022, 2022-2023), DFL-Supercup (2023), Slovenian Footballer of the Year (2013, 2014) și includerea în Kicker Bundesliga Team of the Season (2015-2016). Acesta evolua ca mijlocaș central și avea o cotă de 2 milioane de euro.



Foto - Getty Images

