În sezonul trecut a fost coleg cu alți doi jucători de peste 40 de ani

Printr-un mesaj pe rețelele de socializare, Oscar Cardozo și-a încheiat oficial cariera de fotbalist. Atacantul paraguayan rămâne unul dintre jucătorii emblematici ai clubului Benfica Lisabona din ultimii 20 de ani, bifând 171 de goluri în 293 de apariții și devenind cel mai bun marcator străin din istoria clubului. Cu formația portugheză a câștigat opt trofee, două titluri de campioană, o Cupă și cinci Cupe ale Ligii.

Din 2017 evolua la Club Libertad din Asuncion, unde a fost coleg sezonul trecut cu alți veterani, precum Roque Santa Cruz (44 de ani), Martin Silva (43 de ani), Martin Caceres (39 de ani), Hernesto Caballero (35 de ani), Lorenzo Melgarejo (35 de ani), Diego Viera (34 de ani), Federico Carrizo (34 de ani) și Jorge Recalde (33 de ani). Libertad câștigase turneul Apertura, dar a terminat pe poziția a șaptea la finalul Clausura.

Cardozo a fost de două ori golgheter al Portugaliei

Oscar Cardozo (42 de ani / 193 cm) a evoluat de-a lungul carierei la CA 3 de Febrero (2003-2004), Nacional Asuncion (2004-2006), Newell's Old Boys (2006-2007), Benfica Lisabona (2007-2014), Trabzonspor (2014-2016), Olympiacos (2016-2017) și Club Libertad (2017-2026). Are 58 de meciuri și 12 reușite pentru naționala Paraguayului, cu care a participat la Copa America (2006, 2019) și Cupa Mondială (2010).

În palmares are două finale de Europa League (2012-2013, 2013-2014), titluri de campion în Primeira Liga (2009-2010, 2013-2014), Taca de Portugal (2013-2014), Taca da Liga (2008-2009, 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012, 2013-2014), Super League Greece (2016-2017), Paraguay Primera Division (Clausura, 2023), Copa Paraguay (2019, 2023, 2024), Supercopa Paraguay (2023, 2024), distincția Paraguayan Footballer of the Year (2006, 2009) și titlurile de golgheter al Portugaliei (2009-2010, 2011-2012), al Paraguayului (2018, 2023) și al Europa League (2009-2010).

