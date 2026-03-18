Dezastru pentru campionul din Premier League: "Totul a cedat! E posibil să nu mai joc niciodată"

Schmeichel a apărat ultima dată la Celtic pe 22 februarie, la eșecul contra lui Hibernian (1-2). De atunci, goalkeeper-ul campion în Premier League cu Leicester nu a mai prins niciun minut din cauza durerilor foarte mari de la nivelul umărului.

Kasper Schmeichel, accidentat grav, riscă să nu mai apere niciodată

"În urmă cu un an, mi-am fracturat umărul la meciul cu Portugalia, dar am rămas pe teren pentru că nu mai aveam schimbări. Asta mi-a provocat o mulțime de efecte secundare cu care e greu să trăiești sau să mai aperi. Ultimele luni au adus probleme și mai mari la nivelul umărului", explica Schmeichel, recent, la TV2, despre cum a apărut accidentarea și despre cum a continuat să apere cu probleme medicale.

Schmeichel, care a anunțat deja că nu va putea fi în lotul Danemarcei la Cupa Mondială din vară, a oferit noi detalii despre problemele sale la emisiunea de Champions League difuzată de CBS, marți seară.

"O să am nevoie acum de două operații pentru a-mi repara umărul. Este o lovitură destul de grea. Mi-am rupt bicepsul, mi-am rupt coafa rotatorie, mi-am dislocat umărul, mi-am fracturat labrumul. Practic totul a cedat. Se pare că voi avea nevoie de 10–12 luni de recuperare", a explicat Schmeichel.