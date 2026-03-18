Dezastru pentru campionul din Premier League: "Totul a cedat! E posibil să nu mai joc niciodată"

Kasper Schmeichel (39 de ani), portarul danez al lui Celtic, are probleme medicale grave și ar putea fi obligat să se retragă din fotbal.

Schmeichel a apărat ultima dată la Celtic pe 22 februarie, la eșecul contra lui Hibernian (1-2). De atunci, goalkeeper-ul campion în Premier League cu Leicester nu a mai prins niciun minut din cauza durerilor foarte mari de la nivelul umărului.

Kasper Schmeichel, accidentat grav, riscă să nu mai apere niciodată

"În urmă cu un an, mi-am fracturat umărul la meciul cu Portugalia, dar am rămas pe teren pentru că nu mai aveam schimbări. Asta mi-a provocat o mulțime de efecte secundare cu care e greu să trăiești sau să mai aperi. Ultimele luni au adus probleme și mai mari la nivelul umărului", explica Schmeichel, recent, la TV2, despre cum a apărut accidentarea și despre cum a continuat să apere cu probleme medicale.

Schmeichel, care a anunțat deja că nu va putea fi în lotul Danemarcei la Cupa Mondială din vară, a oferit noi detalii despre problemele sale la emisiunea de Champions League difuzată de CBS, marți seară.

"O să am nevoie acum de două operații pentru a-mi repara umărul. Este o lovitură destul de grea. Mi-am rupt bicepsul, mi-am rupt coafa rotatorie, mi-am dislocat umărul, mi-am fracturat labrumul. Practic totul a cedat. Se pare că voi avea nevoie de 10–12 luni de recuperare", a explicat Schmeichel.

  • Danemarca va juca în play-off-ul pentru Cupa Mondială. Pe 26 martie va primi vizita Macedoniei de Nord, în semifinale, iar în finală ar putea înfrunta câștigătoarea din duelul Cehia - Irlanda.

Schmeichel, "devastat" de gândul că s-ar putea retrage

Fiul lui Peter Schmeichel, care a strâns 120 de meciuri pentru Danemarca, se teme că acesta ar putea fi finalul carierei.

"Chiar nu știu nimic, nici măcar cum să reacționez. E posibil să nu mai joc niciodată. Joc fotbal de când mă știu, iar această veste este devastatoare pentru mine. Mi-e greu și să mă gândesc că aș putea să nu mai joc niciodată. 

Voi lupta și voi începe perioada de recuperare. Prima operație este vinerea viitoare, apoi va urma operația cea marea", a mai spus Schmeichel, citat de The Athletic.

Kasper Schmeichel, care împlinește 40 de ani în noiembrie, își încheie contractul cu Celtic în vară. S-a alăturat formației scoțiene în vara anului 2024, după ce a petrecut câte un sezon la Nice și Anderlecht.

Cea mai notabilă perioadă din cariera lui Schmeichel a fost la Leicester, în intervalul 2011-2022. A fost portarul titular al echipei din 2016 care cucerea miraculos titlul în Premier League.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Însărcinatul cu afaceri al Iranului, pentru Știrile PROTV: România riscă „răspundere internațională”. Relațiile rămân strânse
Tottenham – Atletico Madrid, de la ora 22:00: Drăgușin revine în Champions League
Iosif Rotariu a identificat marea problemă de la FCSB: „Fără el e foarte greu”
Președintele FIFA, Gianni Infantino, mesaj în ziua în care Burleanu a câștigat alegerile FRF: ”Sunt cu adevărat onorat”
Marius Șumudică, OUT de la Al-Okhdood! Prima reacție a antrenorului
Alegeri la Federația Română de Fotbal | Replica lui Ilie Drăgan după ce Răzvan Burleanu l-a numit măscărici
Două variante pentru Mihai Pintilii: "Ori merg cu Elias, ori acolo principal cu mare drag"

Pintilii a dezvăluit vinovatul pentru prăbușirea lui Tavi Popescu: "Sută la sută! Dacă era după mine, așa făceam"

Celta de Vigo scrie istorie în Spania. Ionuț Radu printre protagoniști

Neverosimil! Senegal pierde trofeul Cupei Africii la masa verde. Maroc, noua campioană

Alegeri la FRF ca în Congo: rezultatul votului, ”sinergie” în ”ecosistem”! Cum l-a ”lucrat” și jignit Burleanu pe Drăgan

De asta l-a dat Rădoi afară de la FCSB? „Lipsea de la antrenamente!“

Iosif Rotariu a identificat marea problemă de la FCSB: „Fără el e foarte greu”
Marius Șumudică, OUT de la Al-Okhdood! Prima reacție a antrenorului
Președintele FIFA, Gianni Infantino, mesaj în ziua în care Burleanu a câștigat alegerile FRF: ”Sunt cu adevărat onorat”
Nota primită de Ianis Hagi după ce Alanyaspor și-a zdrobit adversara în Turcia
Alegeri la Federația Română de Fotbal | Replica lui Ilie Drăgan după ce Răzvan Burleanu l-a numit măscărici
Bietul Kasper Schmeichel! Câte goluri i-a marcat până acum Harry Kane, cu record peste record pentru atacantul englez
Ianis Hagi a amintit de Ilie Dumitrescu la Cupa Mondială din 1994! Fanii au reacționat imediat
Prima echipă care vrea să-l transfere pe Horațiu Moldovan de la Atletico Madrid
Primul refuz primit de Rapid în fereastra de mercato! Ce transfer ar fi încercat Neil Lennon
După Gareth Southgate, încă un selecționer prezent la EURO 2024 și-a dat demisia
Performanța bifată de Jamal Musiala după golul din Germania - Danemarca 2-0 de la EURO 2024! Doar Wayne Rooney este mai tare
Remorcher scufundat în Portul Midia. Patru persoane și-ar fi pierdut viața, o a cincea victimă a fost resuscitată

Megan Fox și-a etalat silueta imposibilă, într-un pictorial parcă desprins din anii 90. Ce au putut să remarce fanii

„Strategia” economică a României în ultimii 4 ani. Statul s-a împrumutat în fiecare zi cu aproape 384 milioane lei

Biserică ortodoxă în stil maramureșean construită în România, dezasamblată și transportată în Japonia pentru a fi reasamblată

