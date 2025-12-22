Anul 2025 a fost unul bun în plan sportiv pentru atleta Andrea Mikloș (26 de ani). Sportiva legitimată de CSM București s-a calificat până în semifinalele Campionatului Mondial din Tokyo și a câștigat medalia de argint la Campionatele Balcanice de Atletism, în proba de 400 de metri liber.

Andrea Mikloș, mesaj de impact către autorități

Andrea își propune să obțină mai mult și ar dori să beneficieze de o susținere mai mare din partea autorităților. Într-un interviu acordat în exclusivitate pentru Sport.ro, una dintre cele mai valoroase atlete din România a reclamat slaba implicare a statului în sprijinirea sportivilor în drumul către performanță.

„(n.r.- despre desființarea Ministerului Sportului) Da, e clar că afectează sportul. Și așa sunt foarte puțini sportivi și nu sunt suntem susținuți în ideea că doar înaintea Jocurilor Olimpice suntem doi ani de zile ajutați de către stat. În rest, suntem lăsați să ne descurcăm cum putem noi. Și ne mai ajută cluburile, dar nici ele nu pot să ne susțină toată pregătirea pe parcursul întregului an. Eu, de exemplu, acum sunt în Portugalia și m-a ajutat clubul să fiu aici, dar mai departe o să vedem. Trebuie să găsesc sponsori, fiindcă, vă dați seama, nimeni nu alocă niciun ban în pregătirea noastră.

2023 este anul în care a fost desființat Ministerul Sportului, fiind înlocuit cu Agenția Națională pentru Sport de către Guvernul condus de Marcel Ciolacu.

Andrea Mikloș: „Condițiile din țară nu sunt la nivelul la care îmi doresc eu”

(n.r.- dacă este mulțumită de ce a realizat din punct de vedere sportiv în 2025?) Da, sunt mulțumită! Știu că se putea mult mai bine, dar consider că eu din partea mea am dat tot ce am avut mai bun și chiar mai mult ca să reprezint România la nivelul la care am reprezentat-o. Sunt mândră de acest fapt și, bineînțeles, îmi doresc mult mai mult, dar condițiile din țară nu sunt la nivelul la care îmi doresc eu să fiu ca performanță.

este timpul înregistrat de Andrea Mikloş la Campionatul Mondial din Tokyo, cel mai bun din 2025. 50,54 reprezintă cel mai bun timp din cariera ei, obținut la Jocurile Olimpice de la Paris din 2024.

(n.r.- dacă are încredere în ea că poate realiza performanțe mai mari) Eu în interiorul meu cred foarte mult în mine și cred că pot face lucruri minunate. Chiar, de ce nu, să aduc și o medalie. Deci pentru mine nu există o limită. Niciodată nu îmi pun o barieră, dar nu îmi place să o spun. Și, da, bineînțeles că mi-aș dori foarte mult să fiu medaliată la Campionatele Europene, dar o să decidă timpul. Și este o situație destul de delicată, cum am zis și anterior, cu susținerea pregătirii noastre. Suntem lăsați în voia sorții și se așteaptă de la noi să concurăm la un nivel foarte bun la Campionatele Europene. Avem și un barem, apropo”, a declarat Andrea Mikloș, în exclusivitate pentru Sport.ro.

este recordul în proba de 400 de metri, la feminin outdoor, stabilit de Marita Koch din Germania de Est pe 6 octombrie 1985 (Australia). 49,88 reprezintă recordul național realizat de Ionela Tîrlea pe 12 iulie 1999 (Spania).

Andrea Mikloș, una dintre cele mai valoroase atlete din sportul românesc

Andrea Miklos mai are în palmares medaliile de aur la Festivalul Olimpic al Tineretului European (2015) și la Campionatul European de Tineret (2016).

Ea a mai obținut și bronzul la Campionatul Mondial în sală (2016, 4 X 400 de metri, la ștafetă), Campionatul European de Tineret (până în 23 de ani, 2019) și la Jocurile Europene (2023).

