Andrea Mikloş (26 de ani), semifinalistă pentru România la Campionatul Mondial din Tokyo din 2025 și medaliată cu argint la Campionatele Balcanice de Atletism din anul curent, a transmis într-un interviu exclusiv pentru Sport.ro un mesaj pentru copiii care vor să devină sportivi de performanță.

Andrea Mikloş, despre provocările și satisfacțiile oferite de sport în copilărie

Andrea i-a îndemnat pe micuți să nu țină cont de părerile celorlalți și să își urmeze propriul instinct în carieră. Atleta specializată în proba de 400 de metri a subliniat, de asemenea, că a face sport din copilărie aduce beneficii, dar și responsabilități. Cea mai mare calitate pe care a câștigat-o de mică este disciplina.

Redăm, în următoarele rânduri, partea din interviu în care Andrea Mikloș a vorbit despre impactul atletismului în copilăria ei și mesajul transmis celor mici care își doresc să devină sportivi.

Andrea Mikloş, despre o copilărie marcată de sport: „Este frumoasă, dar și grea”

De la ce vârstă te-ai apucat de sport?

M-am apucat în anul 2008, când aveam 9 ani, sunt născută în 1999. La 9 ani m-am apucat și de atunci mă tot antrenez. Dar bineînțeles că atunci eram copil, era totul o joacă. Acum, practic, asta e meseria mea și din asta trăiesc.

Cum este să ai o copilărie marcată de atletism?

Este o copilărie frumoasă, dar și grea. Sportul te disciplinează, te învață foarte multe lucruri. Consider că dacă sportul nu era în viața mea, nu eram în acest punct. Te schimbă în foarte multe planuri, dar te și ajută să te disciplinezi.

Ai simțit că te-a întărit sportul de mică?

Te și întărește ca om, dar ăsta cred că e cuvântul cel mai potrivit, că te disciplinează. Fiindcă știi că trebuie să mergi la antrenament după școală. Ai nevoie de un pic de timp după școală. După aceea mergi la antrenament și după vii acasă.

50,90 este timpul înregistrat de Andrea Mikloş la Campionatul Mondial din Tokyo, cel mai bun din 2025.

50,54 reprezintă cel mai bun timp din cariera ei, obținut la Jocurile Olimpice de la Paris din 2024.

Andrea Mikloș, către copii: „Dacă își fac un plan pentru ei, cu siguranță se va și împlini”

Ajungi să îți împarți foarte bine timpul de mic copil.

Da, cumva trebuie să îți împarți foarte bine timpul și pentru școală, adică să îți faci temele. Trebuie să ai grijă și la timpul de recuperare după antrenament. Cumva asta vreau să menționez. Pe mine m-a ajutat foarte mult. Și prin prisma sportului am putut să văd lumea, să văd foarte multe țări, să cunosc multe persoane, să fiu mai cunoscută și să văd și cu alți ochi lumea. A fost și este un lucru foarte benefic în viața mea. Deci, din punctul acesta de vedere, nu aș schimba nimic.

(...) Ai un mesaj pentru copiii din România care visează să aibă o carieră în sport ca tine?

I-aș sfătui să își urmeze mereu visul. Indiferent de cât de greu le-ar fi să nu renunțe. Să își urmeze mereu propriul instinct și propria viziune, fiindcă părerile celorlalți nu contează, ci doar ceea ce ei gândesc și își pun în plan. Dacă își fac un plan pentru ei, cu siguranță se va și împlini.

Andrea Mikloș, una dintre cele mai valoroase atlete din sportul românesc

Andrea Miklos mai are în palmares medaliile de aur la Festivalul Olimpic al Tineretului European (2015) și la Campionatul European de Tineret (2016).

Ea a mai obținut și bronzul la Campionatul Mondial în sală (2016, 4 X 400 de metri, la ștafetă), Campionatul European de Tineret (până în 23 de ani, 2019) și la Jocurile Europene (2023).

