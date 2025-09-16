Andrea Miklos, cel mai bun rezultat personal al sezonului, dar a ratat calificarea în finala de la 400 m a CM de atletism

Atleta Andrea Mikloş a ratat calificarea în finala probei de 400 metri, la Campionatele Mondiale de la Tokyo.

Mikloş a încheiat cursa cu timpul de 50.90, cel mai bun rezultat al sezonului pentru ea, dar insuficient penrtu accederea în ultimul act.

Ea a fost a şasea în seria a treia şi a 18-a la general, primele 9 sportive calificându-se în finală.

