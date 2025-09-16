Andrea Miklos, cel mai bun rezultat personal al sezonului, dar a ratat calificarea în finala de la 400 m a CM de atletism

Andrea Miklos, cel mai bun rezultat personal al sezonului, dar a ratat calificarea &icirc;n finala de la 400 m a CM de atletism Atletism
Alexandru Hațieganu
Data publicarii:
Data actualizarii:

CM de atletism se defășoară până duminică în Japonia, la Tokyo.

TAGS:
Andrea MiklosCampionatul Mondial de Atletismtokyo

Atleta Andrea Mikloş a ratat calificarea în finala probei de 400 metri, la Campionatele Mondiale de la Tokyo.

Mikloş a încheiat cursa cu timpul de 50.90, cel mai bun rezultat al sezonului pentru ea, dar insuficient penrtu accederea în ultimul act. 

Ea a fost a şasea în seria a treia şi a 18-a la general, primele 9 sportive calificându-se în finală. 

  • Andrea miklos 08
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Tot marţi, Diana Ion şi Andreea Taloş au ratat calificarea în finala probei de triplusalt. 

Andreea Taloş a ocupat locul 15 în calificări, cu 13.85 m, în timp ce Diana Ion a fost pe 26, cu 13.64 metri.

În finală s-au calificat primele 12 sportive.

Anterior, alţi atleţi români cotaţi cu şanse la finale au ratat ultimul act în probele în care au luat startul: Rareş Toader (aruncarea greutăţii, 20.38 metri – locul 13), Alina Rotaru-Kottmann (săritura în lungime, 6.37 metri – locul 24), Bianca Ghelber (aruncarea ciocanului, 69.61 metri – locul 17), Stella Rutto (3.000 de metri obstacole - ultimul loc în seria a treia).

Campionatul Mondial de la Tokyo se desfăşoară între 13-21 septembrie, cu participarea a peste 2.200 de atleţi din întreaga lume.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Motivul pentru care Fiscul „vânează” micii contribuabili: „Având acelaşi salariu, colegii preferă activitatea mai simplă”
Motivul pentru care Fiscul &bdquo;v&acirc;nează&rdquo; micii contribuabili: &bdquo;Av&acirc;nd acelaşi salariu, colegii preferă activitatea mai simplă&rdquo;
ARTICOLE PE SUBIECT
Revine Dennis Politic la Dinamo?! Anunțul făcut de Zeljko Kopic
Revine Dennis Politic la Dinamo?! Anunțul făcut de Zeljko Kopic
Gigi Becali, schimbare masivă la FCSB! Un titular &icirc;și cedează postul
Gigi Becali, schimbare masivă la FCSB! Un titular își cedează postul
PSV a luat decizia &icirc;n privința lui Dennis Man
PSV a luat decizia în privința lui Dennis Man
ULTIMELE STIRI
Gigi Becali, schimbare masivă la FCSB! Un titular &icirc;și cedează postul
Gigi Becali, schimbare masivă la FCSB! Un titular își cedează postul
PSV a luat decizia &icirc;n privința lui Dennis Man
PSV a luat decizia în privința lui Dennis Man
Revine Dennis Politic la Dinamo?! Anunțul făcut de Zeljko Kopic
Revine Dennis Politic la Dinamo?! Anunțul făcut de Zeljko Kopic
Champions League, primele meciuri din grupă se joacă diseară. Dennis Man, doar rezervă la PSV!
Champions League, primele meciuri din grupă se joacă diseară. Dennis Man, doar rezervă la PSV!
&bdquo;Unde o vezi pe Dinamo?&rdquo; Basarab Panduru a dat verdictul imediat
„Unde o vezi pe Dinamo?” Basarab Panduru a dat verdictul imediat
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Marius Șumudică s-a &icirc;nțeles cu noua sa echipă: &rdquo;Da, e adevărat! Mi-au oferit absolut tot&rdquo;

Marius Șumudică s-a înțeles cu noua sa echipă: ”Da, e adevărat! Mi-au oferit absolut tot”

FCSB, &icirc;n sf&acirc;rșit o veste bună: Mihai Stoica a confirmat

FCSB, în sfârșit o veste bună: Mihai Stoica a confirmat

Stanciu, altă problemă națională: situația &icirc;n care a ajuns, la Genoa, &icirc;ngrijorătoare!

Stanciu, altă problemă națională: situația în care a ajuns, la Genoa, îngrijorătoare!

Ianis Hagi, trimis &icirc;n tribune: motivul pentru care ratează următorul meci, la Alanyaspor

Ianis Hagi, trimis în tribune: motivul pentru care ratează următorul meci, la Alanyaspor

Zeljko Kopic anunță &bdquo;2-3 transferuri&rdquo; după 3-0 cu Petrolul:&nbsp;&bdquo;Știu de ce avem nevoie!&rdquo;

Zeljko Kopic anunță „2-3 transferuri” după 3-0 cu Petrolul: „Știu de ce avem nevoie!”

E gata! Gigi Becali schimbă foaia după umilința cu Csikszereda și coboară &icirc;n iarbă: De asta mă g&acirc;ndesc!

E gata! Gigi Becali schimbă foaia după umilința cu Csikszereda și coboară în iarbă: "De asta mă gândesc!"

CITESTE SI
Nicușor Dan a fost &icirc;ntrebat dacă &icirc;l enervează Ilie Bolojan. Răspunsul președintelui Rom&acirc;niei

stirileprotv Nicușor Dan a fost întrebat dacă îl enervează Ilie Bolojan. Răspunsul președintelui României

Profeția copleșitoare despre ziua de marți, 23 septembrie 2025. &rdquo;Se &icirc;nt&acirc;mplă, fie că sunteți pregătiți sau nu&rdquo;

protv Profeția copleșitoare despre ziua de marți, 23 septembrie 2025. ”Se întâmplă, fie că sunteți pregătiți sau nu”

Adus &icirc;n pragul nebuniei de alergii, un bucureștean a dat foc ambroziei. &Icirc;n scurt timp s-a declanșat iadul

stirileprotv Adus în pragul nebuniei de alergii, un bucureștean a dat foc ambroziei. În scurt timp s-a declanșat iadul

Schimbare la granițele Rom&acirc;niei, din 12 octombrie. Poliția de Frontieră introduce un nou sistem de verificare

stirileprotv Schimbare la granițele României, din 12 octombrie. Poliția de Frontieră introduce un nou sistem de verificare

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Lopes vs Silva


00:00
UFC
UFC Fight Night: Imavov vs Borralho


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - Aberdeen


00:00
UEFA Europa League
FCSB - Aberdeen


00:00
UFC
UFC Fight Night: Johnny Walker vs. Zhang Mingyang


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: Aberdeen - FCSB


00:00
UEFA Europa League
Aberdeen - FCSB


00:00
UFC
UFC 319: Dricus du Plessis vs. Khamzat Chimaev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Dolidze vs Hernandez


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - FC DRITA


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!