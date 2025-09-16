Andrea Miklos, cel mai bun rezultat personal al sezonului, dar a ratat calificarea în finala de la 400 m a CM de atletism

Atleta Andrea Mikloş a ratat calificarea în finala probei de 400 metri, la Campionatele Mondiale de la Tokyo.
Mikloş a încheiat cursa cu timpul de 50.90, cel mai bun rezultat al sezonului pentru ea, dar insuficient penrtu accederea în ultimul act.
Ea a fost a şasea în seria a treia şi a 18-a la general, primele 9 sportive calificându-se în finală.
Tot marţi, Diana Ion şi Andreea Taloş au ratat calificarea în finala probei de triplusalt.
Andreea Taloş a ocupat locul 15 în calificări, cu 13.85 m, în timp ce Diana Ion a fost pe 26, cu 13.64 metri.
În finală s-au calificat primele 12 sportive.
Anterior, alţi atleţi români cotaţi cu şanse la finale au ratat ultimul act în probele în care au luat startul: Rareş Toader (aruncarea greutăţii, 20.38 metri – locul 13), Alina Rotaru-Kottmann (săritura în lungime, 6.37 metri – locul 24), Bianca Ghelber (aruncarea ciocanului, 69.61 metri – locul 17), Stella Rutto (3.000 de metri obstacole - ultimul loc în seria a treia).
Campionatul Mondial de la Tokyo se desfăşoară între 13-21 septembrie, cu participarea a peste 2.200 de atleţi din întreaga lume.