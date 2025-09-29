GALERIE FOTO S-a căsătorit Andrea Miklos, una dintre cele mai valoroase atlete ale României

S-a căsătorit Andrea Miklos, una dintre cele mai valoroase atlete ale României
Alexandru Hațieganu
Atleta Andrea Miklos, care a participat recent la Campionatele Mondiale de Atletism din Japonia, s-a căsătorit în acest weekend.

Andrea s-a căsătorit cu antrenorului ei, Cristin Esanu.

Andrea Miklos are 26 de ani şi a obţinut un rezultat de 90,90s la 400m, la CM de la Tokyo, unde a ajuns în semifinale. 

Andrea e legitimată la CSM București, clubul Primăriei București. 

"Suntem mândri de tine, Andrea!"

"Casa de piatră, Andrea & Cristin! Atleta noastră, Miklós Andrea, singura sportivă din lotul României, sportivă CSM București, care a trecut de calificări la Campionatul Mondial de la Tokyo, unde a obținut un rezultat de 50,90s la 400m, a spus „DA” în acest weekend!

Ne bucurăm să o felicităm pentru pasul frumos făcut în viața personală și să le urăm casă de piatră ei și antrenorului ei, Cristin Esanu! Suntem mândri de tine, Andrea – atât pe pistă, cât și în afara ei!", au scris pe facebook cei de la CSM București.

Get notifications about important news!