Plătesc 20 de milioane de euro pentru Soungoutou Magassa

Soungoutou Magassa va fi cumpărat de West Ham United pentru suma de 20 de milioane de euro. Mijlocașul francez a mai fost ofertat de Nottingham Forest, dar "Ciocănarii" au plătit suma cerută de AS Monaco, pentru a-i oferi lui Graham Potter incă o variantă în centrul liniei mediene, în condițiile în care echipa a început slab sezonul, ocupând ultimul loc în Premier League, după înfrângerile cu Sunderland (0-3) și Chelsea (1-5), și fiind eliminată în turul secund al EFL Cup de Wolverhampton (2-3).



Soungoutou Magassa (21 de ani / 190 cm) este născut în Stains, o suburbie din nordul Parisului, din părinți originari din Mali, și s-a format la juniorii cluburilor Sucy FC, RC Joinville, Lusitanos Saint-Maur, FC Gobelins și AS Monaco. La nivel de seniori a jucat pentru Monaco B (2021-2022) și AS Monaco (2022-2025). Are selecții pentru naționalele U20, U21 și Olimpică ale Franței, iar în palmares are medalia de argint la Jocurile Olimpice de la Paris (2024), semifinală de Campionat European U21 (2025) și Ordre National du Merite (2024). Poate juca ca închizător, fundaș central și mijlocaș central coordonator de joc și este cotat la 12 milioane de euro.



Ce alte transferuri a mai făcut West Ham, în această perioadă de mercato

În această vară, West Ham United i-a mai transferat pe Jean-Clair Todibo (Nice / 40 mil. euro), Malick Diouf (Slavia Praga / 22 mil. euro), Mads Hermansen (Leicester / 20.8 mil. euro), Kyle Walker-Peters (Southampton / gratis) și Callum Wilson (Newcastle / gratis), i-a promovat de la juniori pe George Earthy, Callum Marshall, Freddie Potts și Lewis Orford și i-a recuperat după împrumuturi pe Nayef Aguerd (Real Sociedad), Maxwel Cornet (Genoa) și Mohamadou Kante (Paris FC).



Echipa s-a despărțit în această perioadă de mercato de Mohammed Kudus (Tottenham / 63.8 mil. euro), Edson Alvarez (Fenerbahce / 2 mil. euro, împrumutat), Vladimir Coufal (Hoffenheim / gratis), Aaron Cresswell (Stoke / gratis), Kaelan Casey (Swansea / împrumutat), Kurt Zouma, Danny Ings, Michail Antonio, Lukasz Fabianski (contracte încheiate), Evan Ferguson (Brighton / împrumut expirat) și Carlos Soler (PSG / împrumut expirat).



Foto - Getty Images

