VIDEO EXCLUSIV Răzvan Raț și ziua în care West Ham a umilit Tottenham-ul lui Chiricheș

Premier League se vede pe VOYO, iar Sport.ro readuce în prim-plan momentele de aur ale românilor din campionatul Angliei. 

Pe 6 octombrie 2013, White Hart Lane a fost scena pentru un măcel: Tottenham – West Ham 0-3, în etapa a 7-a din Premier League.

În fața a aproape 36.000 de spectatori, echipa lui Sam Allardyce a reușit prima victorie pe terenul lui Spurs după 14 ani. Prima repriză s-a terminat fără goluri, dar West Ham a lovit decisiv după pauză.

Răzvan Raț și ziua în care West Ham a umilit Tottenham-ul lui Chiricheș

Winston Reid a deschis scorul în minutul 66, dintr-un corner executat de Downing. În minutul 79, Ravel Morrison a înscris unul dintre cele mai frumoase goluri ale sezonului, plecând din propria jumătate și driblând apărarea lui Spurs. Un minut mai târziu, Kevin Nolan a închis tabela.

Pentru Vlad Chiricheș, a fost un meci greu. Transferat în vară de la FCSB, a fost integralist, dar a suferit la fazele fixe și pe contraatac, fiind depășit la golul lui Morrison.

Răzvan Raț, în schimb, a bifat una dintre cele mai bune evoluții la West Ham. Solid pe flancul stâng, l-a blocat pe Townsend și a participat la fazele fixe.

