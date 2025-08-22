VIDEO EXCLUSIV Meciul de peste 1,5 miliarde de euro: diferența valorică dintre West Ham și Chelsea (exclusiv pe VOYO)

Marcu Czentye
Etapa a doua de Premier League începe cu un derby londonez, în exclusivitate pe VOYO.

West Ham United Chelsea Premier League
Dacă e vineri, e timpul pentru un nou spectacol în Premier League. West Ham și Chelsea se duelează în prologul etapei cu numărul 2 vineri, 22 august, de la ora 22:00.

Ediția 2025/26 a campionatului englez a debutat cu o partidă în care iubitorii fotbalului au văzut șase goluri înscrise pe Anfield, între Liverpool și Bournemouth.

Bowen și Palmer, cei mai scumpi jucători de la West Ham, respectiv Chelsea

A doua etapă debutează cu un meci și mai încins, între două echipe londoneze, West Ham United și Chelsea.

Valoarea celor două loturi depășește borna de 1,5 miliarde de euro, potrivit Transfermarkt, care o vede pe formația oaspete de trei ori mai valoroasă decât gazda acestei confruntări.

Evaluată la 386,2 milioane de euro, West Ham - ocupanta locului 14 în ediția anterioară de Premier League - îl are pe Jarrod Bowen drept cel mai scump fotbalist din lot. Internaționalul englez este estimat la 40 de milioane de euro.

De partea opusă, Chelsea - apreciată la 1,17 miliarde euro - strălucește prin Cole Palmer, situat la o cotă de piață triplă față de Jarrod Bowen, 120 de milioane de euro.

Chelsea are în lot nouă jucători mai scumpi decât vedeta lui West Ham

De fapt, Chelsea are în componența lotului aproape un prim unsprezece integral evaluat superior, în raport cu Jarrod Bowen.

Cole Palmer, Moises Caicedo, Enzo Fernandez, Estevao, Levi Colwill, Pedro Neto, Joao Pedro, Jamie Gittens și Nicolas Jackson costă între 50 și 120 de milioane de euro.

Trei victorii consecutive pentru Chelsea, în duelurile cu West Ham

2-1, 3-0 și 5-0 sunt scorurile prin care Chelsea și-a adjudecat victoria în ultimele trei întâlniri directe cu West Ham United.

Cea mai recentă înfrângere a „albaștrilor” în fața „ciocănarilor” a avut loc în urmă cu doi ani, când West Ham se impunea cu 3-1.

