Astăzi, de la ora 22:00, pe Stadionul Olimpic din Londra, West Ham primește vizita lui Chelsea, într-un derby londonez care se anunță extrem de interesant. Partida va fi transmisă live video pe Sport.ro și în direct pe VOYO.

West Ham – Chelsea, LIVE pe VOYO de la 22:00!

Ambele echipe caută prima victorie din noul sezon, după un start dificil. West Ham vine după un eșec dureros, 0-3 cu nou-promovata Sunderland, rezultat care l-a pus deja sub presiune pe managerul Graham Potter, aflat la doar un succes în ultimele opt meciuri de acasă.

De partea cealaltă, Chelsea a fost ținută în șah de Crystal Palace, 0-0, după o decizie VAR controversată. Formația lui Enzo Maresca, campioană mondială a cluburilor în vară, încearcă să își depășească problemele din deplasare, unde în sezonul trecut a câștigat doar două din ultimele 11 meciuri de campionat.

Istoria confruntărilor directe le dă speranțe fanilor lui Chelsea: „albaștrii” au câștigat ultimele trei dueluri cu West Ham. Totuși, bilanțul lor pe terenul „ciocănarilor” este modest: doar 3 victorii în ultimele 11 vizite.