Viitorul lui Mourinho a fost decis! Surpriza la United: Cine ii ia locul! Nu e Zidane si a fost dorit de Real

Zilele lui Jose Mourinho la Manchester United sunt numarate.

Dupa un start slab de sezon si prestatii modeste in Champions League, Jose Mourinho pare a avea bagajele facute.

Surse din interiorul clubului spun ca oficialii lui United "nu stiu pe ce drum sa o apuce" in cazul portughezului.

Cu toate ca s-a vorbit despre venirea lui Zinedine Zidane pe Old Trafford, o serie de figuri importante din istoria lui Manchester se tem ca acesta nu ar putea face fata cerintelor de la United. Intr-adevar, el a antrenat Realul, insa dinamicile de acolo erau complet diferite, total diferite fata de proiectul Manchester.

De aceea, se pare ca prima sansa sa-i ia locul lui Mourinho o are Mauricio Pochettino, scrie The Independent. Cu toate acestea, Daniel Levy nu l-ar lasa niciodata sa plece in mijlocul sezonului de la Tottenham fara un schimb favorabil clubului sau din punct de vedere financiar.

Mauricio Pochettino a fost dorit si de Real Madrid dupa despartirea de Zinedine Zidane.

Totusi, Ed Woodward, vice-presedintele lui United, nu ia in considerare inca o schimbare de antrenor, insa acest lucru se discuta la nivelul conducerii clubului si discutiile vor continua in urmatoarea luna.