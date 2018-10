"Alo, Jose?" :) Rasturnare de situatie in plin scandal la United: Zidane l-a sunat pe Mourinho! Ce au discutat cei doi

Jose Mourinho se afla intr-o situatie limita la Manchester United. "The Special One" a intrat in conflict cu jucatorii importanti, iar rezultatele intarzie sa apara.

In contextul dat, presa engleza a inceput sa speculeze pe seama demiterii lui Mourinho, dar mai ales pe seama viitorului antrenor al lui United. Cel mai vehiculat nume a fost cel al lui Zinedine Zidane, fostul antrenor al Realului.

Francezul nu da insa semne ca si-ar dori sa vina in Premier League. Potrivit presei engleze, Zidane chiar l-a sunat pe Mourinho in ultimele zile si l-a asigurat ca nu se pune problema ca el sa-i ia locul pe banca lui Manchester. Zidane i-ar fi spus portughezului ca singura discutie despre United a avut-o cu impresarii sai care l-au intrebat daca ar fi interesat in eventualitatea in care postul ar deveni vacant.

Zidane este liber de contract dupa despartirea de Real Madrid din vara si nu duce lipsa de alternative. Pe langa discutiile legate de Manchester United, italienii scriu ca Zidane este dorit si de Juventus in functia de presedinte al clubului.