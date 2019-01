"Am refuzat deja trei oferte!" Declaratia SOC a lui Mourinho: motivul clar al antrenorului portughez

Mourinho a vorbit despre viitorul sau in antrenorat.

Dat afara de la Manchester United, Jose Mourinho este in cautarea unei alte echipe. Totusi, antrenorul portughez nu se grabeste. Ba chiar are foarte multa rabdare, avand in vedere ca a declarat ca a refuzat deja trei oferte.

"Am refuzat deja trei oferte pentru ca nu am simtit ca este ceea ce-mi doresc. Imi voi pastra calmul. Cu cat am mai mult timp, cu atat ma voi pregati mai bine. Urmatoarea echipa trebuie sa fie o provocare!", a spus Mourinho intr-un interviu pentru beIN Sports.

Mai mult, Jose Mourinho a tinut sa arunce o noua intepatura la adresa fostei echipe, spunand ca el nu a avut parte de aceeasi sustinere la Manchester United in ceea ce priveste transferurile, asa cum au parte Guardiola la City sau Klopp la Liverpool.

Jose Mourinho se apara, inca o data, pentru performantele slabe avute in acest sezon in Premier League.