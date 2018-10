FOTO | Mourinho a rabufnit dupa meciul cu Valencia! Gestul surprins de camerele TV: cui i-a fost adresat "mesajul"

Mourinho e intr-o situatie limita la Manchester United.

"The Special One" a intrat in conflict cu jucatorii importanti, iar rezultatele sunt departe de cele asteptate. Mourinho e sub o presiune uriasa, iar la finalul meciului cu Valencia a rabufnit.

Mourinho putea fi demis daca pierdea partida de Champions League, iar remiza pe de Old Trafford i-a mai "cumparat" putin timp pe banca "Diavolilor". Imediat dupa fluierul de final al confruntarii cu spaniolii, camerele TV l-au surprins pe Mourinho cu un gest mai putin obisnuit.

Antrenorul lui United a aratat spre camera degetul mic, un "mesaj" destul de clar pentru contestatarii sai. Englezii nu au s-au pus de acord in privinta persoanelor carora le-a fost adresat gestul, insa presa engleza precizeaza ca vizati ar fi comentatorii din studiorile TV, tinta fiind pusa pe Paul Scholes, fostul mare jucator al lui United.