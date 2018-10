HAOSUL continua la Man.United! Capitanul echipei si-a cerut scuze public dupa ce a dat "LIKE" unui mesaj impotriva lui Mourinho!

Capitanul lui Manchester United, Antonio Valencia, a apreciat o postare in care se cerea demisia lui Jose Mourinho.

Manchester United a remizat pe teren propriu cu Valencia in Champions League, scor 0-0, iar suporterii cer capul lui Mourinho. O pagina dedicata fanilor a postat imediat dupa meci in care se cerea demiterea antrenorului portughez. Atasata de postare era o poza cu Antonio Valencia din timpul partidei, iar capitabul echipei din Manchester a dat "like" postarii.

Acesta a revenit si si-a cerut scuze, motivand ca nu a citit textul. "Ieri am apreciat o postare pe Instagram fara sa citesc textul care insotea imaginea. Acelea nu sunt opiniile mele si imi cer scuze. Il sustin in totalitate pe antrenor si pe colegii mei. Noi dam totul ca sa obtinem rezultate mai bune", a scris Valencia pe contul sau oficial.

E razboi intern la Manchester United. Mourinho i-a interzis lui Pogba sa mai vorbeasca cu presa dupa ce francezul a criticat jocul defensiv imprimat de Mourinho la Manchester United.

"Am primit interzis, nu pot sa vorbesc cu voi", a spus francezul dupa meciul cu Valencia in momentul in care a fost abordat pentru intrebari la zona mixta.

Nici Mourinho nu e fericit. Le-a promis fanilor titlul, insa echipa e pe locul 10 in campionat, cu un joc ce pare fara orizont. "Putem sa pierdem meciuri, insa niciodata demnitatea", e mesajul scris de Mourinho in programul oficial al meciului cu Valencia.