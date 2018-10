Paul Pogba, pus la zid: "Nu e bun nici macar sa lege sireturile marilor staruri care au trecut pe la Manchester!" Cine sare in apararea lui Mourinho

Paul Pogba a fost criticat dur de o legenda a fotbalului englez.

Urmareste Sport.ro pe Instagram: cele mai tari imagini din sport! Lituania - Romania, 11 octombrie, 21:45. Romania - Serbia, 14 octombrie, 16:00 - LIVE LA PROTV! Nationala de tineret, spre EURO: Romania - Tara Galilor, 12 octombrie, 19:00 la PROX!

Alan Shearer l-a criticat dur pe Paul Pogba pentru atitudinea lui din ultima perioada.

Shearer a analizat problemele prin care trece Manchester United si a vorbit si despre conflictul dintre Jose Mourinho si francezul Paul Pogba.

"In trecut, clubul detinea puterea in aceeasi masura cu antrenorul. Acum jucatorii au puterea. Paul Pogba este cel mai scump transfer din istoria clubului, dar nu este bun nici macar sa lege sireturile marilor staruri care au trecut pe la Manchester United", a fost reactia transanta a lui Shearer intr-un editorial publicat in The Sun.

Acesta considera ca este o rusine ca un club de un asemenea calibru sa aiba jucatori cu o atitudine negativa.

"Un antrenor de valoarea lui Mourinho, cu un CV incredibil, nu merita asta", a comentat Shearer.

Manchester este pe locul 10 in Premier League, iar soarta lui Jose Mourinho pe banca echipei este nesigura.