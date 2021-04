Jose Mourinho, decizie total neasteptata dupa ce a plecat de la Tottenham! Portughezul a semnat pentru un nou job

Antrenorul portughez a fost demis recent de la Tottenham.

Dupa ce a fost dat afara de la Tottenham, nu insa fara a primii compensatii de peste 15 milioane de euro, Jose Mourinho a semnat cu celebrul cotidian The Sun din Anglia, si va fi unul dintre specialistii ziarului pe perioada EURO 2020 din vara.



It's official! Jose Mourinho joins SunSport as our brand new columnist https://t.co/GtZU6sleFj pic.twitter.com/TVOAfo9kEo — The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) April 30, 2021

Tottenham incearca sa-i gaseasca inlocuitor portughezului, iar dupa ce pistele Nagelsmann si Erik Ten Haag au picat, acum se s-au reorientat catre Brendan Rodgers, managerul celor de la Leicester, care insa nu se grabeste sa plece de la fosta campioana a Angliei si spune ca are toate conditiile la actuala echipa si doreste sa ramana si sa progreseze acolo.

Jose Mourinho fusese numit antrenor la Tottenham in noiembrie 2019, in locul lui Mauricio Pochettino si mai avea contract pana pe 30 iunie 2023, insa a rezistat doar un an si sapte luni pe banca lui Spurs, fara sa obtina vreun trofeu. Dupa plecarea portughezului, clubul englez l-a numit antrenor interimar pana la finalul stagiunii pe Ryan Mason, tehnician de 29 de ani, promovat de la centrul de copii si juniori.