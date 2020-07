Real Madrid, in ALERTA! Pleaca Mohamed Salah de la Liverpool? Jurgen Klopp in pericol sa isi piarda vedeta! 

Egipteanul Salah a contribuit decisiv la castigarea UCL in 2019 si a titlului in acest sezon.

Dupa ce Liverpool a castigat titlul in Anglia pentru prima oara dupa 30 de ani, atacantul Mohamed Salah a declarat ca nu stie ce va face in viitor! Egipteanul mai are contract cu Liverpool pana la finalul sezonului 2022-2023, insa nu exclude o plecare de pe Anfield Road chiar in aceasta vara.

"Acum vreau doar sa ma bucur de moment. Nu stie nimeni ce se va intampla in viitor, vom vedea, dar momentan sunt bucuros pentru ca am castigat Champions League si Premier League. O sa vedem ce se va intampla in viitor, dar sunt bucuros ca am obtinut trofeele acestea", a spus Salah pentru LA FM Colombia.

Salah a inscris 19 goluri si a oferit si 10 pase decisive pentru Liverpool in acest sezon. Jucatorul lui Liverpool a fost dorit in trecut de Real Madrid, iar 'galacticii' ar putea lansa un nou asalt pentru aducerea egipteanului pe Santiago Bernabeu.