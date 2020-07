Fanii lui Liverpool si-au "pierdut" IDOLUL! Egipteanul Mo Salah si-a facut o schimbare TOTALA de look! Nu l-ai mai vazut asa pana acum

Jucatorul emblematic pentru gruparea de pe "Anfield" si-a facut o schimbare socanta de look.

Atacantul care a dat peste 100 de goluri in ultimele 3 sezoane la Liverpool e principalul artizan pentru renasterea "cormoranilor", care in acest an au luat primul titlu in Premier League dupa o pauza de 30 de ani. De asemenea, Salah a avut grija sa-si construiasca un brand personal, in special cu coafura rebela, parul cret si generos reprezentand o marca inregistrata.

Astfel, admiratorii lui Mo Salah si nu numai au ramas fara cuvinte atunci cand au vazut ultima fotografie postata de egiptean pe Instagram. Cu parul tuns in partile laterale si cu barba mult mai ingrijita decat inainte, Salah s-a transformat, practic, in alt om. Majoritatea comentariilor iscate in mediul online au fost pozitive, dar au fost si destui "nostalgici" care l-au criticat pe Mo Salah pentru aceasta idee.