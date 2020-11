BREAKING NEWS! Mohamed Salah a fost depistat pozitiv cu COVID-19! Care este starea fotbalistului lui Liverpool

Nationala Egiptului se pregateste pentru "dubla" cu Togo din preliminariile Cupei Africii pe Natiuni.

Insa, in urma cu putin timp, Federatia egipteana de fotbal a anuntat ca nu se vor putea baza pe cel mai bun fotbalist al lor pentru aceste partide. Aceasta pentru ca starul lui Liverpool, Mohamed Salah, a fost depistat pozitiv cu coronavirus la testul efectuat inaintea meciului de maine.

Astfel, fotbalistul in varsta de 28 de ani a fost nevoit sa se izoleze si nu va face parte din lotul Egiptului pentru aceste doua meciuri. In acelasi comunicat se arata ca Salah nu prezinta pana in acest moment niciun simptom.

#LFC forward Mohamed Salah has tested positive for Covid-19, the Egyptian FA has confirmed. — Sky Sports News (@SkySportsNews) November 13, 2020