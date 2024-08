După ce a câștigat aurul în proba de 200 metri liber, înotătorul în vârstă de 19 ani a obținut medalia de bronz în proba de 100 metri liber.

David Popovici: ”Nu știu dacă am avut COVID pentru că nu m-am testat!”

David Popovici a luat parte joi seară la o conferință de presă desfășurată la Casa României din Paris.

Una dintre întrebările adresate dublului medaliat olimpic a fost referitoare la răceala care s-a răspândit în rândul sportivilor de la Jocurile Olimpice, despre care mulți au spus că ar fi COVID.

Popovici a declarat că într-adevăr mai mulți sportivi s-au testat și au fost depistați cu virusul COVID. Chiar și el a avut anumite simptome, însă David Popovici a mărturisit că nu știe dacă a avut COVID, pentru că nu s-a testat.

”Mă simt mult mai liniștit, m-am mai calmat, tot nu am reușit să dorm bine aseară de cât de entuziasmat eram, am simțit că mi s-a ridicat un bolovan de pe suflet atunci când am terminat acest concurs, pentru că a fost o călătorie foarte grea. Au fost niște ani foarte grei.

Nu știu dacă am avut COVID sau nu, pentru că nu m-am testat. Nu am stat în satul olimpic, dar am interacționat cu aproape toată lumea care a stat în satul olimpic. S-a răspândit o răceală pe la toată lumea, toată lumea începuse să poarte mască. Toată lumea a răcit.

Finalele au fost și mai egale, pentru că toată lumea o auzeai fie tușind, strănutând sau chiar declarând că s-au testat și că au COVID. Unii dintre ei s-au retras, alții au continuat, pentru că acum nu mai ești nevoit, lumea rezistă mai bine. Nu știu dacă am avut”, a spus David Popovici în cadrul unei conferințe de presă.

