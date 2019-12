Van Dijk RASPUNDE criticilor dupa declaratia facuta la adresa lui Ronaldo! Ce a spus fundasul lui Liverpool 

Virgil van Dijk s-a situat pe locul secund la gala Balonul de Aur 2019.

Fundasul olandez s-a prezentat la gala "Balonul de Aur", unde era unul din principalii favoriti sa plece acasa cu trofeul. Inainte de decernare, pe covorul rosu, van Dijk a fost intrebat de absenta lui Cristiano Ronaldo de la gala, moment in care fundasul a oferit un raspuns hilar.

Reporter: Cristiano Ronaldo nu va fi aici in seara asta, deci este un rival in minus.

Van Dijk: Era un rival?

Insa, cei care au preluat interviul au difuzat doar acea parte, omitand sa arate continuarea in care van Dijk ii lauda atat pe Messi, cat si pe Ronaldo pentru ce reprezinta in fotbal. Astfel, declaratia lui van Dijk a strans numeroase critici, printre care si ce a lui Piers Morgan, jurnalist englez si prezentator al emisiunii "Good Morning, Britain!"

Morgan a comentat pe pagina oficiala de Twitter, criticandu-l pe olandez: "Nu..Cristiano este de departe un jucator imens, tu nu faci parte din liga lui".

Van Dijk a replicat imediat, oferind raspunsul si varianta lui: "Buna Piers, daca nu intri in scandalul mediatic si ai asculta intregul interviu, ai sti ca am facut o gluma si am doar respect pentru cei 2".

Good tackle, Virgil.. as I would expect. ???? https://t.co/4iogepi6ga — Piers Morgan (@piersmorgan) December 3, 2019

Aici este interviul lui van Dijk si raspunsul sau intreg.