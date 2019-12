AROGANTA SUPREMA! A stat in masina si a suferit de CIUDA! Gestul facut de Ronaldo la singura gala unde n-a fost batut de Messi

Cristiano Ronaldo a fost desemnat cel mai bun jucator din Serie A.

In timpul in care Messi primea cel de-al saselea Balon de Aur al carierei, Cristiano Ronaldo lua parte Gala Fotbalului Italian de la Milano. Portughezul a plecat acasa cu premiul de cel mai bun fotbalist al sezonului trecut din Serie A.

Cu toate astea, Cristiano Ronaldo a dezamagit la gala cu modul in care s-a prezentat. Dupa cum scrie un jurnalist italian, portughezul a intrat in sala in ultimul moment, atunci cand i-a fost strigat numele. Tancredi Palmeri, jurnalist la beIN Sports si fost ziarist la Gazzetta dello Sport a relatat intamplarea.

"Nebunesc! Cristiano Ronaldo a asteptat in masina, in parcare, inainte sa intre in sala pentru a-si lua premiul. Dupa 10 minute, a iesit din masina, iar bodyguarzii lui au folosit lanterne pe care le-au indreptat spre camerele de filmat pentru a se asigura ca Ronaldo nu este filmat", a scris Tancredi Palmeri pe pagina de Twitter.

PAZZESCO!

Cristiano Ronaldo ha aspettato in macchina nel parcheggio prima di entrare nell’auditorium per i premi della Serie A.

Dopo una decina minuti, finalmente è sceso mentre i bodyguard puntavano le torce sulle telecamere per rovinare le riprese — Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) December 2, 2019

Ronaldo si-a luat premiul, a multumit rapid, iar apoi a parasit in graba gala.