GENIAL! :)) Sri Lanka loveste din nou! Alegeri inedite ale jurnalistului desemnat sa voteze la Balonul de Aur: Messi si van Dijk NU SUNT pe lista 

Argentinianul a intrat in istorie cu cele mai multe Baloane de Aur, 6, depasindu-l pe Cristiano Ronaldo. Pe loecul secund s-a clasat Virgil van Dijk, in timp ce podiumul a fost completat de marele absent al serii, Cristiano Ronaldo.

Diferenta de punctaj dintre Messi si van Dijk a fost foarte mica, argentinianul impunandu-se cu doar 7 puncte in fata olandezului. Astfel, Messi a adunat 686 de puncte, in timp ce van Dijk a insumat 679. Cristiano Ronaldo a obtinut 476 de voturi.

Dupa ce s-au publicat alegerile jurnalistilor din toata lumea, Hafiz Marikar, ziarist al Daily News din Sri Lanka, cunoscut pentru voturile inedite din fiecare an, a surprins si de aceasta data, cu alegerile sale.

Niciunul din cei 3 finalisti nu se afla in alegerile lui de anul acesta. Prima alegere a lui Marikar a fost Alexander-Arnold, urmat de Aubameyang, Griezmann, Lewandowski si Ter Stegen.

This is the official voting from the #BallonDor. A journalist from Sri Lanka voted for Trent Alexander-Arnold to win the award. ????????‍♂️ pic.twitter.com/CIshomUffr