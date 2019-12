Raspunsul GENIAL al lui Van Dijk cand a aflat ca Ronaldo nu va veni la gala Balonul de Aur 

Virgil van Dijk (28 ani) este unul din principalii favoriti la castigarea Balonului de Aur. Olandezul a castigat Champions League alaturi de Liverpool si Supercupa Europei. A fost desemnat jucatorul sezonului in Premier League pentru prestatiile sale.

La sosirea pe covorul rosu, van Dijk a fost intrebat despre absenta lui Ronaldo de la gala, iar raspunsul sau a fost genial.

Reporter: Cu un rival mai putin la Balonul de Aur, in absenta lui Ronaldo?

Van Dijk: Era rival?

