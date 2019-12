MESSI, MAI SINCER CA NICIODATA: "M-a durut cand a ajuns si Ronaldo la 5 Baloane de Aur". Ce a raspuns cand a fost intrebat daca este cel mai bun din istorie

Lionel Messi a cucerit cel de-al saselea Balon de Aur al carierei.

Intr-un interviu acordat in France Football, revista care a dat Balonul de Aur, argentinianul a admis ca nu s-a simtit foarte bine in momentul in care Cristiano Ronaldo l-a egalat la numarul de Baloane de Aur primite.

"Pe de o parte, am apreciat cand am avut 5 Baloane si faptul ca eram singurul care reusise asta. Cand m-a egalat Cristiano, trebuie sa recunosc, m-a durut putin. Nu mai eram singur in aceasta cursa. Insa, era logic, chiar daca este dragut cand ai singur 5", a declarat Lionel Messi in France Football.

A fost intrebat daca se considera cel mai bun fotbalist din istorie, mai ales acum ca are 6 Baloane de Aur.

"Este dificil de zis. Au mai fost alti jucatori exceptionali in alte ere, si este intotdeauna dificil sa ii compari cu jucatori contemporani, ca Cristiano, ca "Ney" si Mbappe. Fiecare persoana are preferintele ei. Sincer, nu stiu daca sunt cel mai bun jucator din istoria fotbalului. Am fost suficient de norocos sa mai castig un Balon de Aur, sa fiu singurul cu 6 trofee, asta ma face fericit", a declarat Messi.