Va fi flmul despre viata lui Jamie Vardy o productie care sa faca ISTORIE? Actori de top in rolurile principale

Jamie Vardy (33 de ani), atacantul echipei engleze Leicester City, a avut un parcurs uluitor in fotbalul britanic, o poveste de succes care va fi ecranizata intr-un film biografic.

Ideea circula de mult timp in industria cinematografica, dar se pare ca abia acum se pun in miscare lucrurile. Conform specialiștilor de la ”The Cinema Spot”, au fost stabilite primele contacte cu actorii care ar urma sa primească rolurile principale.

Astfel, sunt sanse mari ca in pielea lui Jamie Vardy sa intre George MacKay, protagonist al recentei productii ”1917”, recompensate cu mai multe premii Oscar, actorul de 28 de ani beneficiind si de o oarecare asemanare de ordin fizic cu varful lui Leicester. De asemenea, frumoasa actrita suedeza Alicia Vikander (31 de ani) e in pole-position pentru a o interpreta pe sotia fotbalistului, Rebekah. In viata reala, sotii Vardy s-au cunoscut in 2014 intr-un club de noapte, acolo unde lucra Rebekah, s-au casatorit in 2016 si au impreuna trei copii.

Cariera de fotbalist a lui Vardy e una cu totul atipica, el facand saltul in Premier League de la o echipa de liga a cincea la acea vreme, Fleetwood Town, Leicester platind pentru el in 2012 o suma record, de aproximativ un milion de lire sterline.

Peste numai patru ani, in 2016, Jamie Vardy a fost principala arma ofensiva cu care ”Vulpile” din Leicester au socat lumea fotbalului, castigand titlul de campioana in cel mai competitiv campionat al planetei, Premier League.