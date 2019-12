OFICIAL | Brendan Rodgers a semnat! Salariul URIAS care l-a convins pe antrenorul lui Leicester

Brendan Rodgers si-a prelungit contractul cu Leicester City. "Vulpile" au un start de sezon de senzatie si ocupa pozitia a doua in Premier League.

Leicester are 35 de puncte dupa 15 etape si are cea mai buna defensiva din campionatul englez. Echipa antrenata de Brendan Rodgers a incasat doar 9 goluri in acest sezon si se afla la 8 puncte distanta de liderul Liverpool.

Brendan Rodgers a fost dorit cu insistenta de Arsenal dupa demiterea lui Unai Emery, dar Leicester s-a miscat repede si i-au dublat salariul.

Rodgers avea un salariu de 5 milioane de lire si acum va incasa 10 milioane de lire, aproximativ 12 milioane de euro.

Brendan Rodgers a preluat-o pe Leicester in luna februarie a acestui an, cand a sosit in locul lui Claude Puel.

Rodgers le-a mai antrenat in cariera pe Watford, Reading, Swansea, Liverpool si Celtic.

"Este ceva despre care am vorbit de cateva saptamani. Sunt incantat ca imi voi petrece urmatorii cinci ani jumate aici", a spus Brendan Rodgers.

